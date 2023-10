Parte a bomba Fazio sul Nove: battuti Ranucci, Del Debbio, Telese e i vertici Rai  

Fazio dieci (di share) e lode. Per ‘Che tempo che fa’ oltre 2,1 milioni sul Nove e 2,6 mln in simulcast. Fa meglio in prima serata solo la fiction di Rai1, ‘Cuori’. Si tratta del programma più visto di sempre di WBD. E questo nonostante un impianto ‘serio’ e senza troppo ‘cazzeggio’ del primo appuntamento della trasmissione. Ma tutti i fedeli faziani hanno risposto all’appello. Battuto ‘Report’, e non era scontato, travolti ‘Dritto e Rovescio’ e ‘In Onda’.

Fabio Fazio su Nove è stato un grande evento tv. Così lo ha percepito il pubblico della televisione generalista che ha promosso con lode il trasloco di ‘Che tempo che fa’ a WBD, premiando il ‘coraggio’ del conduttore e della sua squadra e quello del gruppo guidato da Alessandro Araimo.

La trasmissione ha superato quota 2,1 milioni sul Nove, battendo la concorrenza più diretta e arrivando dietro soltanto la fiction di Rai1, ‘Cuori’.

Cosa è successo al battesimo: vincente “l’elogio della mitezza” di Fazio e Segre

Alle 19.30 con Fabio Fazio è apparso per primo Nino Frassica, impegnato in ‘Che tempo che farà’. Nell’anteprima di ‘Che tempo che fa’, cioè, si è assistito ad un lungo giro per camerini e studio. Da subito si è capito che il programma – collocazione sul Nove a parte – non era cambiato quasi per niente, scrivania/acquario (con pesci) compresa.

Con Frassica, Fazio ha anticipato i nomi degli ospiti: Giovanni Floris, Massimo Giannini, Michele Serra, Fiorenza Sarzanini nella parte dedicata alla attualità, e quindi David Grossmann, Liliana Segre, Roberto Burioni, Andriy Schevchenko, Ornella Vanoni, Stash e i The Colors.

E poi dopo Luciana Littizzetto, il tavolo con Simona Ventura, due Gialappa’s (Gherarducci e Santin) in promozione del programma su Tv8, Francesco Paolantoni, la signora Coriandoli, il Mago Forest, Mara Maionchi. Oltre che su Nove, “Che tempo che fa è andato in onda anche sulle altre emittenti del gruppo WBD.

Il contesto competitivo. ‘Cuori’, ‘Il Collegio’ allungato e ‘Report’: la Rai non ha lesinato nella contro programmazione

Ma vediamo la concorrenza del debuttante Fabio Fazio ieri sera 15 ottobre. Su Rai1 è andata in onda un appuntamento con la fiction ‘Cuori’. Su Rai2 ‘Il Collegio’ ha presentato una puntata più lunga del solito. Su Rai3 ‘Report’, dopo l’esordio col botto, con l’inchiesta di Giorgio Mottura dedicata alle vicende della famiglia La Russa, ieri ha virato sulla sanità pubblica, con ricognizioni profonde in Lombardia e Liguria.

In casa Mediaset, Canale 5 ha proposto la versione da prime time di ‘Caduta Libera’ e Italia 1 il telefilm ‘FBI: Most Wanted’.

Mentre su Rete4 a ‘Dritto e Rovescio’ Paolo Del Debbio ha avuto tra gli ospiti Antonio Tajani, Maurizio Belpietro, Simona Malpezzi, Karima Moual, Giuseppe Cruciani, Pietro Senaldi.

Su La7 Massimo Gramellini nella versione domenicale corta di ‘In Altre parole’ ha intervistato Enrico Mentana e poi c’è stata la puntata di ‘In Onda’ con Luca Telese e Marianna Aprile concentrati su Israele assieme ad Annalisa Cuzzocrea, Aldo Cazzullo, Dario Fabbri, Luca Bottura, Alessandra Ghisleri, Alberto Negri, Nathalie Tocci e Claudio Cerasa.

Il bilancio è chiaro. Vince Rai1 davanti alla compagine faziana di Warner Bros. Discovery, ben oltre il 10% in Simulcast (13% nella porzione chiave)

Su Rai1 la fiction ‘Cuori’ ha conseguito 2.879.000 spettatori ed il 16,8% di share. Sul Nove, in casa Fazio/Littizzetto, l’anteprima ‘Che tempo farà’ in onda dalle 19.58 alle 20.32 ha avuto 1.633.000 di spettatori e l’8,8%, quindi ‘Che Tempo Che Fa’ in onda dalle 20.36 alle 22.18 ha conseguito 2.100.000 spettatori e l’8,5%. Poi ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’ in onda dalle 22.23 alle 24.11 ha riscosso 1.122.000 spettatori e l’8,2%. In totale tutte le emissioni del gruppo Warner Bros. Discovery ‘CTCF’ ha avuto 2.005.000 spettatori con il 10,79% nell’anteprima, 2.608.000 spettatori con il 13% nella parte chiave, centrale e 1.476.000 spettatori con il 10.83% in quella finale.

Su Canale 5 ‘Caduta Libera – I Migliori’ ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.622.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Sigfrido Ranucci (Foto Ansa)

Su Rai3 ‘Report’ ha avuto 1.478.000 spettatori con il 7,6%. Su Italia1 ‘FBI: Most Wanted’ ha raccolto 1.053.000 spettatori con il 5,6% di share. Su Rai2 ‘Il Collegio’ ha conseguito 899.000 spettatori con il 4.8%.

Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ a 837.000 spettatori con il 6,2% di share. Su La7 ‘In Onda’ a 568.000 spettatori con il 3,2%.