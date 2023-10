Cinema, tax credit verso revisione: possibile un taglio da 200 milioni in 2 anni

Settore in agistazione per gli interventi “di razionalizzazione” predisposti in manovra. Borgonzoni: va rimodulato con aggiustamenti

Tra le righe della legge di Bilancio c’è l’intenzione di mettere mano al tax credit per il cinema, il sistema di incentivi fiscali previsto dalla legge sul Cinema e pensato per sostenere le imprese a produrre film o in genere audiovisivi, a distribuirli e aiutare le sale cinematografiche. La misura rientra infatti tra i crediti di imposta per cui il governo prevede interventi di “razionalizzazione”.

Secondo Ansa, sono diverse le ipotesi in circolo, non confermate dal Mic: il totale del fondo investimenti per il cinema dovrebbe subire un taglio di quasi 110 milioni di euro nel 2024 e di poco meno di 105 milioni nel 2025. In totale, nel 2023, le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e audiovisivo ammontavano, secondo quanto si evince dal sito del ministero, a quasi 750 milioni di euro.

A confermare nella sostanza l’intenzione, la sottosegretaria al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni. Che però, rispondendo alle polemiche cerca di mettere le mani avanti. Il tax credit, ha detto, è “uno strumento indispensabile, da cui non si può prescindere”. Ma nel suo impianto ha “bisogno di aggiustamenti”, ha continuato, senza però precisare di che tipo.

“Al lavoro su Legge Cinema”

“Una Legge Cinema con regole nuove e più eque: ci stiamo lavorando a quattro mani, grazie al confronto aperto tra Ministero e operatori di tutta la filiera”, ha spiegato ancora, aggiungendo che le “modifiche sarebbero dovute arrivare già da tempo per evitare storture nel sistema” e che “le rimodulazioni che metteremo in atto serviranno a tutelare realmente l’intero settore”.



“Non si può pensare di continuare a lasciare la norma così com’è ora, i film di mercato, se tali vogliamo definirli, devono avere un mercato. Ci stiamo muovendo per tutelare le opere prime, le opere seconde e quelle cosiddette ‘difficili’ e le start up, nonché i film di elevato contenuto artistico e culturale con difficoltà a reperire risorse sul mercato”, ha spiegato ancora Borgonzoni, assicurando che “tutto questo non impatterà assolutamente sui pagamenti presenti e futuri”.

Tutela del lavoro, presenze internazionali e valorizzazione italiana

L’obiettivo, ha chiosato, è quello di “tutelare i quasi 117mila lavoratori diretti del settore e far sì che gli addetti aumentino sempre più, spingendo da un lato verso l’incremento della presenza sul nostro territorio di produzioni internazionali e dall’altro nella direzione di una sempre maggiore valorizzazione della nostra creatività e della storia dell’Italia”.

Polemiche e preoccupazione

Il settore si è subito mosso, con le richieste di smentita, avanzate da 100Autori, Anac, Wgi, le associazioni che rappresentano gli autori cinematografici, pronte a incontrare il ministero per “migliorare e qualificare ulteriormente l’intervento pubblico a sostegno della creatività italiana”.

In allarme anche la politica, con Matteo Orfini e Francesco Verducci del Pd, componenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, che definiscono l’eventuale taglio di “un colpo devastante diretto al Cinema” e contro cui promettono battaglia.