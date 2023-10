Nord Est Multimedia, anche Confindustria Udine e Ance entrano nel capitale

Con una quota del 6,75% e un investimento complessivo di 3 milioni di euro

Dopo CrTrieste, anche Confindustria Udine e Ance Udine (Associazione nazionale costruttori edili) si preparano a entrare nell’azionariato di Nem – Nord Est Multimedia – partecipando alla cordata di imprenditori del Nordest, capitanata da Enrico Marchi, che acquisirà sei quotidiani di Veneto e Friuli Venezia Giulia dal Gruppo Gedi.

Il 6,75% del capitale e un rappresentate in Cda

Ad annunciare l’operazione – che sarà ufficializzata all’assemblea straordinaria di Nem -, scrive Ansa, il vicepresidente vicario dell’associazione degli industriali friulani Piero Petrucco.

Confindustria e Ance entreranno nella compagine societaria con una quota complessiva pari al 6,75% – gli industriali con 2,5 milioni di euro, l’Ance con 500mila euro – ed esprimeranno un consigliere nel cda di Nem, individuato nel past president di Confindustria Udine, Matteo Tonon.

Petrucco: strategia complessiva

“Quando siamo stati interpellati come Confindustria e Ance Udine e ci è stata illustrata la finalità dell’operazione l’abbiamo spiegata ai nostri associati, i quali, dopo averla esaminata, l’hanno considerata con favore”, ha spiegato Petrucco. “Si tratta dunque di un’operazione che è stata pensata, condivisa e approvata all’unanimità da Confindustria e Ance”, ha aggiunto. Precisando che “risponde a una strategia complessiva”, che “non prevede solo l’acquisizione di giornali, ma anche di radio, tv e social media, quindi si propone di intercettare tutti gli strati della società”.

“Siamo molto orgogliosi di essere l’unica realtà associativa della regione Fvg presente in questa cordata, che nasce per l’esigenza, da noi condivisa, di dare una voce alle imprese e alle associazioni del Nordest, un’area del Paese che contribuisce per una larga parte alla creazione del Pil nazionale e dunque è importante che venga riconosciuta”, ha concluso.

La compagine, ha ricordato infine, comprende anche l’associazione degli industriali di Vicenza.