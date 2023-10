Boom social per Meloni-Giambruno. Anche un like di Elon Musk

Alle 8.30 di questa mattina Giorgia Meloni ha annunciato via social la separazione dal compagno Andrea Giambruno. La notizia arriva a poche ore dalla pubblicazione da parte di Striscia la notizia, giovedì sera, degli ultimi filmati di una serie di imbarazzanti fuorionda sul compagno della premier. In poco più di tre ore il messaggio di Meloni postato su tutti i suoi profili social, ha registrato 283 mila like, 53,1 mila commenti, 8,8 mila condivisioni.

Solo su TikTok, il numero globale delle visualizzazioni dei video pubblicati oggi sull’annuncio della premier ha raggiunto quota 164 mila, secondo quanto rilevato dall’analisi in tempo reale di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online di aziende, brand, istituzioni e figure di rilievo pubblico.

Le conversazioni online sulla premier: in due ore quasi 6 volte in più rispetto a ieri

L’annuncio di Meloni ha fatto il giro del web, dalle testate che riportano la news in modo fattuale ai commenti di sostenitori e critici della premier. Il picco di commenti è stato registrato tra le 08:45 e le 09:15. L’annuncio ha generato in due ore e mezza una crescita del 556% del flusso di conversazione sulla premier.

Andrea Barchiesi

“Meloni ha scelto di comunicare una vicenda privata in modo del tutto disintermediato – spiega Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager – una scelta senza precedenti, per un Presidente del Consiglio e per il mondo politico in generale. Impeccabile la scelta della tempistica e la costruzione del messaggio a “pendolo emotivo”: parte con l’estrema durezza dell’annuncio (“la mia relazione… finisce qui”), si apre emotivamente (“Lo ringrazio per gli anni splendidi…”) e ritorna alla durezza nel p.s. finale, questa volta nei confronti dei suoi detrattori (“per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia e solo acqua”). Il caso è interessante anche perché mette in luce un altro aspetto, quello della correlazione tra fenomeni mediatici molto forti, che diventa cultura popolare: uno dei trend di conversazione riguarda infatti la correlazione con il recente e discussissimo spot “La pesca”, che la premier stessa aveva rilanciato. È interessante notare come parta subito l’ondata di sottintesi e ironia, data proprio dalla correlazione tra due eventi molto sentiti dall’opinione pubblica”.

Sostegno alla premier, ma anche alcune critiche

Solidarietà a Giorgia Meloni è giunta dal mondo politico. “Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia ed il mio sostegno. Avanti a testa alta!“, scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Solidarietà alla premier è stata espressa anche dal leader di Azione, Carlo Calenda: “Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia – afferma -. L’uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale. Io sono un avversario di Giorgia Meloni – aggiunge ma oggi ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto”. “Giorgia ti abbraccio”, ha scritto questa mattina su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Qui vorrei esprimere solidarietà a Giorgia Meloni come persona, come donna e come madre”, ha detto Giuseppe Conte leader del M5S. Anche Elon Musk, mette il suo like al tweet della premier. Tra i commenti dei suoi follower si esprime sostegno, e anche chi è distante politicamente da lei, esprime apprezzamento per questo modo molto diretto di gestire la vicenda. Non mancano, come sempre in questi casi, alcune critiche: da chi la accusa di ipocrisia per sostenere la famiglia tradizionale, a chi la invita, provocatoriamente, a lasciare la politica come fatto con il compagno.

I trending topics

Tra gli hashtag in trending su Twitter in Italia, il primo è #Giambruno (24,7 mila tweet). Nella lista dei trends fanno capolino anche #Giancoso (3,5 mila) – segno manifesto della piega ironica sui social – e “Ginevra” (2,8 mila).

L’attività su TikTok

Solo su TikTok, il numero globale delle visualizzazioni dei video pubblicati oggi sull’annuncio della premier ha raggiunto quota 164 mila. Oltre 2 milioni se si contano i video pubblicati dalla giornata di ieri che commentano i fuorionda di Andrea Giambruno pubblicati da Striscia La Notizia.