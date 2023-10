Andrea Malaguti ridisegna programma e squadra de La Stampa

Andrea Malaguti, direttore de La Stampa dall’inizio di ottobre, delinea il programma dell’immediato futuro per il quotidiano torinese e riorganizza la squadra.

IL PROGRAMMA DI MALAGUTI PER LA STAMPA

Punto primo, scrive Professione Reporter, aumentare l’integrazione tra carta e sito. Secondo, valorizzare le redazioni locali piemontesi, come è stato chiesto espressamente dalla proprietà al momento della sua nomina. Terzo, ma non ultimo, anticipare gli orari di chiusura, punto dolente della gestione Giannini, che portava a conclusione il giornale spesso molto tardi.

NOMINE

Gianni Armand-Pilon diventa Vicedirettore. Angelo Di Marino assume la guida del sito, assieme a Paolo Festuccia. Dovranno tenere collegamento costante tra carta e sito. Il sito di Torino continuerà a essere guidato da Raphael Zanotti e sarà incardinato al sito nazionale. Giuseppe Bottero, diventa responsabile dell’ufficio redattori capo. Assieme a lui, come Vice, ci sarà dal 1° novembre Enrico Grazioli, già alla guida della Gazzetta di Mantova: coordinerà le redazioni provinciali assieme a Roberta Martini. Giacomo Galeazzi dal 1° novembre viene nominato Vicecaporedattore ed entra a far parte dell’ufficio centrale, dove si affiancherà a Antimo Fabozzo e Marco Sodano nelle fase di chiusura del giornale e per le ribattute.

Nicolas Lozito guiderà il settore grafico. Gabriele Martini, dopo un periodo di aspettativa, il 1° novembre assume nuovamente la guida delle Cronache italiane. Andrea Rossi, già capo della Cronaca di Torino, farà l’inviato sul territorio, per produrre grandi storie, inchieste, interviste da Torino e dalle province piemontesi. La guida della Cronaca di Torino passa a Giuseppe Salvaggiulo, inviato del giornale sui più importanti fatti di politica e di cronaca e autore di molti libri. Fra gli altri, grande successo ha avuto “Io sono il potere. Confessioni di un capo di gabinetto”. Davide Boretti, della redazione di Novara viene promosso vice caposervizio.