La gigantesca fresa Tbm usata per la metro Blu riposerà al Museo della Scienza e della Tecnica

La fresa Tbm usata da Webuild per i lavori di scavo della metropolitana Blu da Linate a San Babila, in viaggio dalla Triennale dove è stata esposta al Museo della Scienza e della Tecnica che sarà la sua futura casa.

Le riprese sono state fatte la notte di lunedì 30 ottobre bloccando il traffico di Milano da viale Alemagna a via Olona per circa 1,5 kilometri.

Alla fresa Tbm di Milano è stato dato il nome Stefania per distinguerla dalle altre 200 che

nel corso della storia hanno lavorato per il Gruppo Webuild, ad esempio per la realizzazione dei tunnel del Grand Paris Express, del Cityringen di Copenaghen e della Galleria base del Brennero.

Attive 7 giorni su 7, 24 ore su 24, le frese Tbm in 50 anni di lavoro hanno scavato 1.500 chilometri di tunnel.