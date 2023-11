Guerra, migranti e clima: il papa al Tg1. L’ad Rai, Sergio: grande servizio pubblico

Lunga intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci per Francesco

Dalla guerra in Medio Oriente al conflitto in Ucraina, con l’appello a deporre le armi, e i migranti. Ma anche il bilancio del Sinodo, il ruolo delle donne nella Chiesa, la necessità di rinnovamento, l’attenzione al clima e la partecipazione alla Cop28 a dicembre. E una scelta calcistica.

Sono alcuni dei temi che Papa Francesco ha affrontato nell’intervista esclusiva con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda il primo novembre su Rai 1, dopo il tg delle 20.

Eccone alcuni passaggi.

L’incontro tra papa Francesco e il direttore del Tg1, Chiocci

Guerra, escalation e antisemitismo

“Sarebbe la fine di tante cose e di tante vite. Io penso che la saggezza umana fermi queste cose. Sì, c’è la possibilità ma…”. Papa Francesco ha un attimo di esitazione, nell’ammettere i suoi timori di un’escalation mondiale del conflitto in Medio Oriente.

“A noi questa guerra ci tocca per quello che significa Israele, Palestina, la Terra Santa, Gerusalemme ma anche l’Ucraina ci tocca perché è vicina”. “Ma ci sono tante altre guerre che a noi non toccano: Kivu, lo Yemen, il Myanmar con i Rohingya che sono dei martiri. Il mondo è in guerra ma c’è l’industria delle armi dietro”. “Ogni guerra è una sconfitta. Non si risolve nulla con la guerra. Niente. Tutto si guadagna con la pace, con il dialogo”, ha ribadito, avvertendo che “due popoli che devono vivere insieme. Con quella soluzione saggia: due popoli due Stati. L’accordo di Oslo: due Stati ben limitati e Gerusalemme con uno status speciale”.



Francesco ha rivelato di chiamare ogni giorno i religiosi rimasti a Gaza (“per il momento, grazie a Dio, le forze israeliane rispettano quella parrocchia”), ma il suo allarme è anche un altro.

“Purtroppo l’antisemitismo rimane nascosto. Lo si vede nei giovani per esempio, di qua e di là che fanno qualche cosa. E’ vero che in questo caso è molto grande ma c’è qualche cosa sempre di antisemitismo e non è sempre sufficiente vedere l’Olocausto che hanno fatto nella seconda guerra mondiale, questi sei milioni uccisi, schiavizzati e non è passato. Purtroppo, non è passato”.



E a proposito della guerra in Ucraina, con “un popolo martire”, il papa ha rinnovato la sua richiesta di porre fine alla guerra. “Ci vuole la pace. Fermatevi! Fermatevi un po’ e cercate un accordo di pace, gli accordi sono la vera soluzione di questo. Per ambedue”.

Francesco ha ricordato anche che sarebbe voluto andare sia a Kiev che a Mosca, rivelando anche di aver “avuto un buon colloquio con l’ambasciata russa. Quando io presentavo dei prigionieri, io andavo lì e loro liberavano, hanno liberato anche da Azov. Insomma l’ambasciata si è comportata molto bene nel liberare le persone che si potevano liberare”.

Il tema migranti

Spazio anche a riflessioni sui migranti. “L’Europa deve essere solidale” con i paesi dove sbarcano i migranti – Cipro, Grecia, Malta, Italia e Spagna -, “non possono questi cinque paesi prendere tutti e i governi dell’Europa devono entrare in dialogo”, il monito.

Le donne nella Chiesa

A poche ore dalla chiusura del sinodo, il primo con protagoniste anche le donne, Francesco ha spiegato che nella Chiesa ci sarà sempre più spazio per le donne, ma sulle ordinazioni “c’è un problema teologico”. Per quanto riguarda il celibato sacerdotale, “è una legge che può essere tolta, non c’è problema”, ma “non credo che aiuti. Perché il problema è un altro. Non aiuta” a superare la crisi delle vocazioni.

Sul tema dell’omosessualità, il Papa ha ricordato che “la Chiesa riceve le persone, tutti e non si domanda come sei. Un’altra cosa è quando ci sono delle organizzazioni che vogliono entrare. Il principio è questo: la Chiesa riceve tutti coloro che possono essere battezzati. Le organizzazioni non possono essere battezzate. Le persone sì”.

Sulla pedofilia, poi, “è stato fatto molto, ma c’è ancora molto da fare”.

Papa Francesco ‘privato’

Spazio anche per gli aspetti personali e per il Papa ‘privato’. Il momento più difficile del Pontificato “quando mi sono dovuto mettere contro la guerra siriana”.

Sulla Chiesa del dopo-Bergoglio il dito è puntato contro gli “indietristi”. Francesco ha detto di non sentirsi “un Papa di sinistra”: “le vere qualifiche sono: è coerente, non è coerente?”.

Il papa ha anche confermato che andrà a Dubai dall’1 al 3 dicembre per la Cop28 sul clima.



E poi il ricordo dell’ultima volta al mare, nel 1975, il nome della sua fidanzata di prima di prendere i voti: “Una ragazza molto buona. Lavorava nel cinema. Era buona. Poi l’ha ritrovata l’arcivescovo di Rosario in una parrocchia con il marito, i figli”.

Alla domanda sulla salute risponde come fa spesso: “Ancora vivo”. Ma a sorpresa è la risposta sul calcio e, da argentino, su chi preferisce tra Maradona e Messi: “Io dirò un terzo. Pelé”.

L’ad Rai Sergio: “intervista grande servizio pubblico”

Soddisfazione per la messa in onda dell’intervista dall’ad Rai, Roberto Sergio. “L’intervista di Gian Marco Chiocci e del Tg1 a Papa Francesco è una pagina di grande servizio pubblico che ci richiama ai nostri stessi valori”.

“Le sue parole, la sua grande disponibilità, i suoi richiami a sentirci ‘responsabili’ del nostro futuro, sono un dono che facciamo e faremo nostro”.

“A lui va il mio ringraziamento più sentito per aver voluto condividere con noi le sue parole e il suo stesso vissuto. Un ringraziamento, ha concluso, che estendo a Gian Marco Chiocci, al Tg1 e a tutti coloro che lo hanno reso possibile”.