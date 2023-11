Da Fondazione Cdp 1,6 milioni di euro per contrastare la dispersione scolastica

Fondazione Cdp ha annunciato i progetti vincitori del bando ‘A scuola per il futuro’. Lanciato a maggio, il progetto vuole contribuire a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, favorendo lo sviluppo di nuove competenze, e creando reti territoriali e percorsi di formazione anche fuori dalle scuole.

I programmi vincitori

La Strada Cooperativa Sociale, Salesiani per il Sociale, We World e MO.D.A.V.I. APS–RA gli enti selezionati, che agiscono in varie regioni italiane. Le iniziative si svolgeranno sia negli istituti scolastici che nei territori, coinvolgendo, oltre alle studentesse e agli studenti, anche docenti, genitori e istituzioni locali.

La selezione è stata effettuata coinvolgendo tra gli altri, dipendenti del gruppo CDP ed esperti del settore, tra cui membri di Fondazioni e NGOs, accademici, dirigenti scolastici e rappresentanti di istituzioni, come l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

‘RELOAD – Nuove pratiche di prevenzione, orientamento e sviluppo di competenze per il successo formativo’ è l’iniziativa dell’associazione Strada Cooperativa Sociale, che si svolgerà in Lombardia;

‘SCUOLA LIBERA TUTTI! Percorsi di formazione e inclusione sociale dentro e fuori la scuola’ è legato all’organizzazione no-profit Salesiani per il Sociale, con progetti in Lazio, Marche, Piemonte, Puglia e Sicilia.

‘Diritto Al Futuro – Reti territoriali attive per contrastare e prevenire la dispersione scolastica’ della no-profit We World riguarderà Campania, Lazio, Liguria, Milano in Lombardia, Sardegna e Sicilia.

Infine ‘OrientaMENTE: contrasto alla dispersione scolastica e supporto ai percorsi di crescita’ di MO.D.A.V.I. APS – RA, ha focus in Campania, Puglia e Sicilia.

L’impegno di Cdp

Il contrasto alla dispersione scolastica – fenomeno che ancora oggi colpisce più di 100.000 ragazzi e ragazze in Italia – è tra i principali obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per cui sono previsti fondi per oltre 1,5 miliardi di euro, e costituisce uno dei pilastri del Piano Strategico di Fondazione CDP 2022-2025.

Fondazione Cdp ha deliberato un aumento di più di 100.000 euro delle risorse dedicate al bando, portandole a oltre 1,6 milioni complessivi.

“Ogni studente o studentessa che abbandona o interrompe il proprio percorso di studio rappresenta una perdita sia in termini economici che sociali, soprattutto al Sud dove il tasso di dispersione scolastica è del 13,8%, contro una media europea che si attesta al 9,6%”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione CDP Giovanni Gorno Tempini. “Siamo fiduciosi che i progetti selezionati potranno avere un impatto significativo sulle comunità coinvolte e che saranno in grado di creare modelli virtuosi e replicabili anche su altri territori”.