Sesta edizione per Focus Live, dal 3 al 5 novembre a Milano

Dal 3 al 5 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, torna Focus Live, manifestazione organizzata dal mensile Focus, diretto da Raffaele Leone.

Giunta alla sesta edizione, il festival di Mondadori Media, realizzato in collaborazione con il museo, Mediamond, concessionaria di pubblicità di Mediaset e Mondadori, ha in programma più di 70 eventi, 40 installazioni, esperienze e incontri con 80 ospiti.

Ologrammi e zoo robotici, propulsori laser, collegamenti negli abissi e viaggi nel tempo, laboratori interattivi, simulatori, escape room a tema scientifico e giochi, curiosità sul corpo umano ed esplorazioni sull’Intelligenza Artificiale sono alcuni degli elementi che l’evento propone.

Tra le novità il Creators Corners, spazio riservato a quei divulgatori che hanno trovato nei social un nuovo modo di parlare di scienza.

“Arrivati alla sesta edizione, posso dire che questo festival della conoscenza è sempre più Focus e sempre più Live”, ha commentato Leone, sottolineando l’impegno “nella ricerca di format e di eventi che non siano solo un incontro dal vivo con scienziati o divulgatori, ma in cui si sperimentino tutte le tecnologie disponibili – realtà aumentata, visori, assaggi di metaverso – per “immergersi” nel sapere”.

Il programma

A inaugurare l’evento, il 3 novembre, alle ore 9.45, insieme a Leone, il direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Fiorenzo Marco Galli, Carlo Mandelli, ad Mondadori Media ed Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde.

Tra gli appuntamenti più attesi di sabato, il talk del professore tiktoker Vincenzo Schettini, la storia dell’universodal Big Bang a Homo Sapiens raccontata con humor dall’astrofisico divulgatore Filippo Bonaventura e dal protone Primo, i cruciverboni di Stefano Bartezzaghi e l’omaggio a Galileo dello storico Franco Giudice. Nella giornata di domenica incontri con Massimo Temporelli, il campione di apnea Mike Maric, la fumettista e attivista Altares e il granfinale con Telmo Pievani e Marco Paolini.

Partner e sponsor

Tanti i partner di Focus Live: Acquario Civico di Milano, Aeronautica Militare, Asi, Biokip Labs, CNR, Enea, Fondazione Bruno Kessler, Giotto (Fila), IIT, Il Piccolo Teatro, Infn, Joint Research Centre, Marina Militare, Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Orchestra Sinfonica di Milano, Shake srl, Planetario Civico di Milano, Politecnico di Milano, Scuola Superiore Sant’Anna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Padova e Way Experience.