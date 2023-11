Super Gruber col comico russo dello scherzo a Meloni. Blanca stacca GF, Del Debbio batte Formigli

Risultato quasi record in access prime time per ‘Otto e mezzo’, che vince ampiamente la partita dei talk ospitando il comico russo Aleksei Vladimirovich Stolyarov, detto Lexus. In prima serata ‘Dritto e Rovescio’ si propone con Maurizio Belpietro interrogato da Paolo Del Debbio, e batte ‘Piazzapulita’, con l’intervista di Corrado Formigli ad Elly Schlein. Vince Blanca che risale a 4 milioni