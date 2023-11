Casta Diva Group acquisce Akita

Casta Diva Group ha acquisito il 100% del capitale sociale di Akita Srl (controllante al 100% di Akita Off Srl), una delle più note case di produzione di spot pubblicitari in Italia.



Akita, fondata nel 2004, e guidata da Paolo Zaninello e Davide Rizzi, che ne hanno determinato il successo grazie alla loro sensibilità artistica e capacità organizzativa, innesta in CDG un’ulteriore forte expertise nel settore della “produzione di film pubblicitari”. Akita produce e organizza spot in tutto il mondo per grandi marche e top spender dei comparti fast mover consumer goods, automotive, telco ed entertainment. Akita è una casa di produzione di spot ben strutturata, con competenze creative, tecniche e di logistica che le permettono da quasi vent’anni di produrre commercials di successo. Nel corso degli anni Akita ha instaurato rapporti preferenziali con importanti registi italiani ed internazionali oltre a partnership con altre case di produzione europee.



I soci di Akita, Paolo Zaninello e Davide Rizzi continueranno a dirigere Akita con il ruolo di Amministratori con Deleghe. Fabio Nesi, attualmente socio di CDG e AD di Casta Diva Pictures Srl, diventerà anche Presidente del CdA di Akita, che manterrà nome, logo e struttura societaria autonoma, sotto il controllo di CDG. Gli altri membri del CdA saranno Beatrice Gozzi e Raffaele Cozza D’Onofrio.