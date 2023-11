La fine della Corona

Il novembre in serie porta l’ultimo appuntamento con ‘The Crown’ e la nuova stagione di ‘Fargo’. Un po’ di mostri e orrori, con ‘Monarch – Legacy of Monsters’ e ‘American Horror Story: Delicate’. E un teen drama all’italiana, ‘Noi siamo leggenda’

Khalid Abdalla, Elizabeth Debicki

E tutti (o quasi) vissero…

La stagione conclusiva di ‘The Crown’, la sesta, si snoda in 10 episodi, divisi in due parti. La prima si concentra sulla storia fra Diana (l’attrice Elizabeth Debicki) e Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), fino alla morte nel tunnel dell’Alma nel 1997. Il secondo blocco di episodi, che si vedranno a dicembre, arriverà fino al 2005, alle nozze di Carlo e Camilla. Durante le riprese, la Regina Elisabetta è morta, e l’autore Peter Morgan si è interrogato su come intervenire in sceneggiatura. Ma Ted Sarandos, ceo di Netflix, ha preferito non spingere oltre la storia, per mantenere un minimo distacco dall’attualità. Su Netflix, dal 16/11

Kurt Russell

Una Jena nell’apocalisse mostruosa

“Il mondo è in fiamme” e bisogna darsi una mossa per salvarlo. Nella serie ‘mostruosa’ e apocalittica si ritrova anche l’ex Jena Plissken di ‘1997: Fuga da new York’: Kurt Russell. ‘Monarch – Legacy of Monsters’ è basato sul Monsterverse della Legendary Entertainment, che sforna storie a base di esseri sempre più terribili in lotta fra loro. In questo caso, a distruggere le città e forse il mondo si ritrovano giganteschi gorilla e simil dinosauri. Su Apple Tv+, dal 17/11

Serie leggendaria

Diretto da Corrado Elia, un cast che comprende Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Giulio Pranno, Valentina Romani, Lino Guanciale e molti altri. ‘Noi siamo leggenda’ è un teen drama che vira al fantasy, dove alcuni adolescenti scoprono di possedere superpoteri. Sei le serate, per un racconto di formazione ambientato a Roma. Su Rai 2, dal 22/11

Jennifer Jason Leigh (foto Michelle Faye/FX)

Brividi di stelle

‘Fargo’, capitolo 5. La serie, ispirata al bel film dei fratelli Coen, ha visto la sua prima stagione nel 2014 e si è subito imposta agli Emmy Awards. Scritto, diretto e prodotto da Noah Hawley (autore con un passato di impegno legale contro gli abusi ai minori), il nuovo ‘Fargo’ è ambientato in Minnesota e North Dakota. Fra i protagonisti, oltre a Jon Hamm e Juno Temple, anche Jennifer Jason Leigh, che con ‘America oggi’ vinse un Golden Globe e la Coppa Volpi, e che qui è ‘la regina del debito’: alla guida della più grande agenzia di recupero crediti del Paese. Su Sky e Now, dal 22/11

Alessandra Mastronardi, John Fontanelli

1.000.000.000.000 dollari

Da rider che consegna pizze a Berlino a uomo più ricco del mondo. John Fontanelli (l’attore tedesco Philip Froissant) è convocato a Firenze per ricevere informazioni su una eredità. Lo ricevono Alessandra Mastronardi e il nonno, interpretato da Orso Maria Guerrini, notai incaricati di comunicargli che – per complesse ragioni genealogiche – è lui il beneficiario di ‘One Trillion Dollars’. Ma naturalmente la storia, costruita su più piani geografici e un cast internazionale, non finisce qui. Su Paramount+, dal 23/11

Octavia Spencer

Caccia al serial killer con Oscar

Octavia Spencer, premio Oscar per ‘The Help, è produttrice e (nella versione originale) voce narrante di questa miniserie che racconta una rea storia realmente avvenuta negli Stati Uniti. ‘Highway 20: il mistero delle donne scomparse’ ripercorre la cattura di un serial killer, nell’Oregon degli anni Novanta, da parte dell’Fbi. Cattura che sarebbe potuta avvenire molto prima, se solo gli investigatori avessero ascoltato alcune donne testimoni. Prende parte alla serie, contribuendo a risolvere il mistero, anche la giornalista Noelle Crombie. Su Discovery+, dal 24/11

Alessio Boni

Il Metodo Boni

Coprodotto da Rai Fiction e Clemart, ‘Il metodo Fenoglio’ ha per protagonista un maresciallo dei carabinieri (Alessio Boni) che combatte a Bari la mafia pugliese, negli stessi anni in cui in Sicilia si conumano gli attentati a falcone e Borsellino. La serie è diretta da Alessandro Casale. Nel cast anche Paolo Sassanelli e Giulia Bevilacqua. Su Rai 1, dal 27/11

Nuovi, fragili orrori

La 12esima stagione si intitola ‘American Horror Story: Delicate‘ ed è basata sul romanzo ‘Delicate Condition’ di Danielle Valentine. La serie horror nata nel 2011, creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, si è inoltrata in manicomi, gruppi di streghe, un hotel infestato… In ‘Delicate’, protagonista Emma Roberts, si parte da una inseminazione artificiale e da un risveglio con le mani insanguinate. Su Disney+, dal 29/11