La pallavolo europea su Dazn

Si allunga l’elenco di discipline su Dazn. La piattaforma di streaming sportivo ha acquisito i diritti per della CEV Champions League di volley con tutte le competizioni per club maschili e femminili della stagione 2023/2024.

L’accordo con Infront, detentore dei diritti CEV, comprende, oltre alla CEV Champions League di volley in esclusiva, anche le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup.

Si parte con la Champions League maschile il 22 novembre con la sfida tra la Gas Sales Daiko Piacenza e Halkbank Ankara. Poi la prima stra la Cucine Lube Civitanova e i rumeni dell’Arcada Galati; mentre il 23 novembre l’Itas Trentino ospita l’ACH Volley Ljubljana.

Per la femminile, invece, occhi puntati sull’Allianz Vero Volley Milano di Paola Egonu che mercoledì 29 novembre incontrerà in trasferta il VakifBank Istanbul.

Sempre il 29 novembre, scendono in campo la Savino Del Bene Scandicci contro l’Eczacibasi Dynavit Istanbul. Poi l’A. Carraro Imoco Conegliano impegnata in Polonia contro la PGE Rysice Rzeszów.

L’offerta su Dazn

L’acquisizione, ricorda in una nota Dazn, si va ad aggiungere all’offerta di eventi sportivi che comprende tutta la Serie A TIM, di recente rinnovata fino al 2029, tutta la Serie BKT, la Serie A Femminile eBay, LALIGA EA SPORTS, tutta la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, le migliori partite della Liga Portugal Betclic, la FA Cup, Carabao Cup e UEFA Women’s Champions League, il grande basket con la Serie A UnipolSai, le migliori partite di Eurolega ed Eurocup, la NFL, gli sport da combattimento, la Serie A Elite di rugby maschile e femminile, senza dimenticare gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD con i tornei di tennis come l’Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo dal Giro d’Italia al

Tour de France, fino agli sport invernali con i Campionati del Mondo di Sci e gli attesissimi appuntamenti con i Giochi Olimpici estivi e invernali.