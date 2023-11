I segreti del marketing nel podcast di Marco Capisani

Che rapporto abbiamo col cibo? Ci piace o ci disorienta entrare in un supermercato e trovare scaffali che traboccano di prodotti diversi ma tutti simili tra loro? Perché ci lamentiamo che le ferie sono troppo brevi ma poi non scegliamo una vacanza slow? Ma, soprattutto, quante famiglie si sono attivate per passare dal mercato tutelato dell’energia a quello libero? Poche, anche se per tante la paura è di rimanere senza luce e gas…

Partendo dalle domande e dalle sensazioni che il consumatore vive ogni giorno quando entra in un negozio o quanto compra un vestito online, nasce Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione Media & Marketing del quotidiano ItaliaOggi, con la voce narrante di Marco Capisani.

“Uno strumento veloce, a portata di mano che vuole aiutare a risolvere i dubbi frequenti dei clienti di marche, aziende e società di servizi. Insomma, di noi stessi. Soprattutto adesso che il consumatore si definisce più consapevole, attento e colto ma proprio adesso che si moltiplicano le informazioni (spesso fuorvianti) su cosa è meglio comprare e cosa no”, spiega Marco Capisani, giornalista di ItaliaOggi

Ogni martedì con una puntata nuova disponibile sulle principali piattaforme audio gratuite (Spotify, Apple, Amazon), Il Marketing Oggi mette in fila storie curiose, trame nascoste e personaggi del mondo dell’industria, delle marche e della comunicazione. Per sentirsi meno spaesati nell’era dei nuovi consumi, ma senza fare nessuna lezione di marketing, ascoltando invece tante opinioni di esperti e qualche numero affidabile.