Milvia Panico, direttore marketing di TreValli Cooperlat

Milvia Panico è il nuovo direttore marketing di TreValli Cooperlat, terzo gruppo lattiero-caseario italiano che da sessant’anni porta i suoi prodotti sulle tavole degli italiani. Con questo nuovo ingresso, spiega un comunicato stampa, TreValli Cooperlat punta a incrementare il percorso di crescita e ampliare ancora di più il proprio mercato di riferimento.

Dopo la laurea in Economia e Commercio e un master in Marketing, Milvia Panico ha iniziato la sua carriera nell’industria alimentare lavorando come assistant brand manager di FATER. Viene poi assunta nel reparto marketing di Kraft Foods, dove a partire dal 2001 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare trade marketing manager. Nel 2010 è entrata in METRO Italia, occupandosi prima della start up del canale del Food Service Distribution e poi della creazione della figura del Target Group Management nell’ambito della ristorazione, risorsa chiave che si occupa di analizzare i trend di mercato per individuare soluzioni innovative e concrete per i professionisti Horeca. Collabora, inoltre, con alcune business school come docente a progetto su materie quali marketing, trade marketing, food cost e sustainability management nella ristorazione.

La manager, da questo mese in azienda, è alla guida del reparto marketing con l’obiettivo di rafforzare la notorietà e la rilevanza di Trevalli Cooperlat, sia per la parte corporate che per i singoli brand – tra cui Hoplà e Trevalli – nei mercati away from home e consumer retail.