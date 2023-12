Ddl Made in Italy, arriva il via libera definitivo. Borgonzoni: svolta per industria creativa

Dal provvedimento introdotta la giornata del Made in Italy (15 aprile) e il nuovo liceo

Con 88 voti a favore, 63 contrari e un solo astenuto, dal Senato è arrivato il via libera definitivo al disegno di legge che contiene disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

Cosa prevede

Dalla giornata del Made in Italy, fissata al 15 aprile, al fondo sovrano – partecipato dal MEF, aperto alla partecipazione di fondi di investimento e altri soggetti, con stanziamenti da 700 Milioni per il 2023 e 300 milioni per il 2024 – al sostegno di imprese e prodotti italiani, sono diverse le novità introdotte, che coinvolgono anche l’istruzione con la nascita del Liceo del Made in Italy (iscrizioni da gennaio 2024).

Passando anche per il contrassegno per promuovere la proprietà intellettuale, il ddl, collegato alla legge di bilancio 2022, interviene su diversi settori produttivi per valorizzare e promuovere le produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.

Inoltre, ricorda AdnKronos, mette a sistema e coordina al meglio le azioni di promozione, valorizzazione e sostegno, affinché possa darsi linfa ad una vera e propria politica industriale del Made in Italy.

Borgonzoni: svolta per industria creativa

Plauso al via libera è arrivato dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, per le implicazioni che la normative avrà sull’industria creativa.

“Abbiamo lavorato con un unico obiettivo: fornire alle imprese che operano nel settore dell’industria creativa strumenti che potessero incentivarne lo sviluppo, misure studiate appositamente per spingere l’acceleratore della crescita mirando da un lato alla tutela e dall’altro alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, che i beni, le attività e i prodotti opera delle imprese culturali e creative rendono straordinariamente unico”, ha sottolineato.

Borgonzoni ha precisato che l’impegno del Mic si è concentrato in particolare “sulla predisposizione di strumenti a lungo attesi dalle imprese culturali e creative, messi a punto per sottolinearne ruolo strategico e valore fondante per il Paese”. “Se ne introducono ad esempio finalmente una definizione e un apposito registro (articolo 25), nonché un fondo pari a tre milioni di euro l’anno a partire dal 2024 (articolo 29) ed è prevista l’istituzione di un albo dedicato, di interesse nazionale (articolo 26)”.

Attenzione anche ai creatori digitali. “Per salvaguardare i diritti delle loro opere nascerà infatti un repertorio ad hoc nel registro pubblico delle opere protette, tenuto dal Ministero (articolo 27). E ancora, saranno adottate linee guida per la conservazione e la fruizione anche della versione originale delle opere musicali, audiovisive e librarie custodite nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, a salvaguardia della loro autenticità storica (articolo 28), contro la cancel culture. Prevista infine l’adozione (articolo 30) di un Piano strategico triennale per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative”.