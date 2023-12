Famiglia Cristiana e il ‘Natale di Valore’ per raccontare la responsabilità sociale

Anche nel 2023 torna il progetto editoriale ‘Un Natale di Valore’ di Famiglia Cristiana, iniziativa di solidarietà per offrire aiuti alimentari e pasti a chi versa in condizioni di bisogno e, allo stesso tempo, raccontare le aziende nei confronti dell’ambiente e della comunità.



In collaborazione con la concessionaria di pubblicità Piemme, sono undici le aziende italiane – 2 in più rispetto al 2022 – che, sul numero in edicola dal 21 dicembre, raccontano il proprio impegno sociale, ecologico e umanitario.

Spaziando dal settore alimentare all’assicurativo e bancario, il progetto ha portato alla raccolta di 60 mila euro a favore della Comunità Papa Giovanni XXIII, che dal 1968 offre accoglienza in tutta Italia a persone con varie situazioni di disagio sociale, come i nuovi poveri e le persone senza dimora.

Le iniziaitive

Tra i progetti raccontati c’è “Polis” di Poste Italiane, dedicato all’abbandono dei piccoli centri urbani e alla transizione digitale; troviamo il settore dei trasporti, con l’azione di sostegno di Autostrade per l’Italia scesa in campo in Emilia Romagna e in Toscana a seguito dell’alluvione; quello bancario e assicurativo con “Una mano a chi sostiene” di Fondazione Cattolica di Generali Italia, nata per promuovere i progetti di inclusione sociale e coesione, arrivando al progetto di Intesa San Paolo “Aiutare chi aiuta” per il contrasto alla povertà al fianco della Caritas e alle numerose iniziative di Banche di Credito Cooperativo. Protagoniste anche le aziende alimentari, come Snam ed Esselunga che con i buoni “Amici di scuola e dello sport” fornisce attrezzature a istituti scolastici e società sportive oppure Caputo-Il Mulino di Napoli che concentra la sua attenzione verso le disuguaglianze sociali.

Infine il settore farmaceutico con EG Stada Italia che con il “Tour della Salute” si prende cura della prevenzione e apprendimento di uno stile di vita sano.



A introdurre il servizio, per il secondo anno consecutivo, il racconto del “pranzo solidale di Natale” promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con Famiglia Cristiana e Caritas Ambrosiana, per quest’anno rivolto ai più piccoli in condizioni di disagio sociale.