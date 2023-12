Sabato, domenica e Natale. Festa, musica, spettacoli

Weekend di festa. Per i bambini con lo Zecchino d’oro. Ma anche per i grandi. Con Ascanio Celestini e un San Francesco dei giorni nostri. Oppure con il concerto di Natale della Scala

Ascanio Celestini

La Rumba di Celestini

Terza parte di una trilogia cominciata con ‘Laika’ e proseguita con ‘Pueblo’, ‘Rumba – L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato’ immagina il santo di Assisi nel mondo di oggi, alle prese con la povertà contemporanea che osserva e di cui parla da un condominio della periferia. Scritto e interpretato da Ascanio Celestini, lo spettacolo è in anteprima al Piccolo Teatro di Milano sabato. Replicherà poi in gennaio, al Teatro Carcano.

Daniel Harding (foto Julian Hargreaves)

La Scala di Natale

Sabato, concerto natalizio al Teatro alla Scala. Dirige Daniel Harding, che nel 2005 aveva inaugurato la stagione scaligera con ‘Idomeneo’ e che più volte è tornato nella buca del Piermarini. Quest’anno il concerto di Natale – che sarà trasmesso la mattina del 24/12 su Rai 1 e su RauPlay – prevede la ‘Fantasia’ di Beethoven per pianoforte e orchestra, e la ‘Sinfonia n. 2’ di Brahms.

Enrico Brignano

Tu mi fai ridere

A Roma, all’Auditorium Conciliazione, prosegue il tour invernale di Enrico Brignano, che ha già venduto oltre 42mila biglietti. In ‘Ma… diamoci del tu’ il comico romano dice che ‘per la prima volta ho deciso di raccontare le delusioni, le false partenze, tutti i NO che ho collezionato nella mia vita professionale e non’. Con molte risate.

Francesco De Gregori, Antonello Venditti (foto Roberto Panucci)

Roma capoccia di Antonello & Francesco

Sabato, al Palazzo dello Sport di Roma, ultimo appuntamento di ‘Venditti & De Gregori’, che in un anno e mezzo di tour ha già registrato 86 date in tutta Italia. Il concerto si apre con ‘Bomba o non bomba’, per poi proseguire con classici come ‘La leva calcistica della classe ’68’ e ‘Modena’, con due ore di musica e oltre 25 canzoni.

Daniele Luchetti

Raffissima

Sabato e domenica, in previsione della docuserie ‘Raffa’ che si vedrà su Disney+ dal 27/12, diretta da Daniele Luchetti, a Milano, nel centro di Citylife, si ricorda Raffaella Carrà attraverso una curiosa installazione. Quella che all’apparenza è una semplice cabina telefonica si rivela infatti una vera e propria discoteca in miniatura che, ispirata a ‘Pronto Raffaella’, viene animata da musica, luci e colori.

Paolo Belli, Cristina D’Avena

Natale d’oro Zecchino

Vuole la tradizione che la mattina del 25 dicembre vada in onda su Rai 1 Lo Zecchino di Natale, appuntamento dall’Antoniano di Bologna. L’evento speciale è condotto da Cristina D’Avena e Paolo Belli: musica, festa e tanti ospiti, compresi alcuni degli interpreti dall’ultima edizione dello Zecchino d’Oro, vinto dalla canzone ‘Non ci cascheremo mai’ scritta fra gli altri da Max Gazzè.