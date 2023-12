Su Repubblica, il direttore Intrattenimento Day Time ha detto la sua su ascolti e alcuni problemi Rai, toccando anche il tasto del rapporto con gli agenti

Il tema ascolti, il rapporto con gli agenti dei conduttori, ma anche l’etichetta di TeleMeloni. Sono alcuni dei temi che Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai, ha affrontato in un’intervista con Repubblica.

Ascolti e format

Numeri alla mano, tra le 8 e le 20, pur vincendo di misura nel complesso, la Rai soffre in diverse fasce orarie, in particolare tra le 12-15 e 15-18 Canale 5 è avanti, viceversa Rai1 si impone nella fascia 9-12 e

dalle 18 alle 20.30. “Canale 5 grazie a Beautiful, Uomini e donne e Terra amara è fortissimo”, ha rimarcato, convinto che “per costruire un programma competitivo ci vuole tempo, l’ascolto si rafforza, non sempre partire più bassi vuol dire che sia un flop.

Esaminando alcuni problemi in Rai, Mellone ha guardato all’esternalizzazione della creatività. “La grande sfida è tornare a creare format originali interni, è il controllo dei contenuti. Dobbiamo puntare sui prodotti made in Rai”, ha detto, individuando nella domenica pomeriggio uno dei punti da reinventare.

“La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti”.

Soffermandosi sui temi di cronaca e il modo in cui vengono trattati, Mellone ha spiegato di aver “espressamente detto ai conduttori di non indugiare su dettagli e storie truculente perché con la cronaca nera è facile fare ascolto (e clic) ma non voglio far venire l’ansia a chi guarda la tv. Il meccanismo ansiogeno in tv porterà pure i numeri ma non porta verità”.

Sulla cronaca nera, ci sono “spazi precisi, e rispettando il pubblico”, ha puntualizzato, citando programi come ‘Storie italiane’, ‘Ore 14’ e una parte de ‘La vita in diretta’.

Mellone si è smarcato sul capitolo Massimo Giletti: “non ci sto trattando io. In Rai faceva risultati importanti, sarebbe strategico. Con L’Arena erano ascolti record. Non so cosa succederà”.

Dribbling anche sul caso Michele Guardì e gli insulti omofobi portati alla ribalta dalle Iene: “C’è un audit interno. Analizziamo materiali di oltre dieci anni fa. Da giugno, da quando sono diventato direttore, che io sappia, l’atmosfera è molto serena”.

Manager e nuovi conduttori

Altro tema sensibile, il ruolo dei manager delle star. Secondo Mellone “una dirigenza forte, fatta di persone che sappiano fare prodotto, è il migliore contrappeso al potere degli agenti. Dipende da chi alza il telefono e dal grado di competenza di chi risponde”. “Il conduttore non sempre è salvifico”, ha aggiunto, ribadendo l’esigenza di “far crescere una nuova generazione di conduttori”.

TeleMeloni e il caso Corsini

Infine un richiamo all’etichetta di TeleMeloni. “Questa di TeleMeloni è una vera sciocchezza, mi infastidisce. Sono il dirigente anziano, come militanza televisiva, dell’intrattenimento. Ho cominciato con le prime serate, poi con le seconde, ho raccolto risultati e nessuno può dire: che ci fa lì? Essere derubricato a espressione di TeleMeloni non è corretto”.

E sul caso che ha coinvolto Paolo Corsini, direttore approfondimento, e la sua partecipazione ad Atreju, “ha chiesto scusa”, ha chiosato. “Per me, tendenzialmente, è una cosa innocua. Si è fatto trascinare dalla situazione2.