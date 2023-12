Nem chiede lo stato di crisi: comunicati 36 esuberi

Pronti investimenti per 800 mila euro per investimenti tecnologici

A poco meno di due mesi dall’acquisizione da Gedi, il Gruppo Nem ha deciso di ricorrere allo stato di crisi per ‘Il Mattino di Padova’, ‘La Tribuna di Treviso’, ‘La nuova di Venezia e Mestre’, ‘Corriere delle Alpi’, ‘Messaggero Veneto’ e ‘Il Piccolo’.

La comunicazione, annunciata lo scorso 7 dicembre, è stata recapitata ai Cdr e per conoscenza alla Fnsi e al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali venerdì 22 dicembre.

36 esuberi e investimenti per 800 mila euro

Sul sito del Sindacato Giornalisti Veneto si legge che il piano di ristrutturazione aziendale, ai sensi della 416 come si legge nella nota dell’azienda, prevede un’eccedenza organica di 36 unità da gestire nell’arco di un anno anche ai fini del prepensionamento e che sono così di massima distribuite: 16 per le testate venete, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e il Corriere delle Alpi; 11 per il Messaggero Veneto e 9 per Il Piccolo di Trieste.

A supporto del rilancio, l’editrice mette sul tavolo investimenti in tecnologie per 800mila euro.