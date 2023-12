Top 100 siti di informazione online: sale il tempo dedicato al Food

Nel valutare la variazione mensile dell’aggregato Web365 Network deve essere tenuto in considerazione il cambio di perimetro come elencato nella nota metodologica.

Nel mese di novembre più di 44 milioni di persone si sono connesse a Internet, per un tempo medio giornaliero di 2 ore e 20 minuti (4 minuti in più rispetto a ottobre).

Il 38% delle testate entrate in classifica elaborata da Comscore per Primaonline a novembre ha avuto un incremento in audience rispetto a ottobre, il 12% è stabile (±1% vs settembre) e il 50% ha subito un calo.

Per le News, se nel mese di ottobre era stato superato il tetto dei 42 milioni di visitatori unici con la notizia dell’attacco di Hamas a Israele, a novembre l’audience è stabile con una penetrazione del 95% sulla popolazione digitale italiana, ed è invece il tempo speso totale che cala del 5% a causa della fine dell’effetto novità.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Citynews è sempre il primo player di news con quasi 30 milioni di visitatori unici, al secondo posto i siti di Fanpage crescono del 2% rispetto ad ottobre e superano i 27 milioni di visitatori unici.

La categoria Sport a novembre è in leggero calo in termini di audience (-2% vs ottobre); la perdita è più marcata in tempo speso (-9%).

I siti di Sky Sport sono primi nella categoria, a seguire Corrieredellosport.it e Tuttosport.com.

A novembre oltre 28 milioni di persone hanno guardato almeno un sito di cucina (-1% rispetto a ottobre) e il tempo speso complessivamente nella categoria Food è in crescita del 4% rispetto al mese precedente.

Giallozafferano.it, leader di categoria, supera i 17 milioni di visitatori unici, seguito da Cookist.it che sfiora i 10 milioni.

La categoria Travel a novembre è stabile in audience rispetto a ottobre (sfiora ancora i 31 milioni di visitatori unici), calando invece sul tempo speso (-6%).

Siviaggia.it e Paesionline.it sono da vari mesi le testate più visitate del Travel.

A novembre più di 23 milioni di persone hanno visitato un sito di Automotive e 13 milioni hanno navigato in un sito legato ad approfondimenti e listini dell’Automotive (Information/Resources). L’audience del comparto Automotive cala del 10% rispetto a ottobre e il tempo speso totale scende del 3%; all’interno della categoria Information/Resources il calo è più marcato (-13% in audience e -8% in tempo speso).

Automoto Network è la testata automotive con le migliori performances, seguita da MotorSport Network e da Quattroruote.it.

NOTA METODOLOGICA:

Le misurazioni riguardano i principali siti editoriali italiani: giornali online, economici, sportivi, femminili, motori, tecnologie, ambiente, spettacolo, cibo, viaggi, education.

Di seguito specifichiamo le entità editoriali che raggruppano più domini. Se tali entità editoriali raggruppano domini appartenenti a più categorie sono state classificate come aggregati, mentre sono state classificate in base alla categoria di appartenenza qual ora i domini del raggruppamento afferiscano alla medesima categoria.

La selezione dei siti e delle e è stata effettuata da Prima Comunicazione sulla base delle proprie scelte editoriali.

Le stime sono condizionate dalla taggatura delle property, che, a seconda della soluzione adottata, rende possibile la rilevazione del traffico In-app browsing e del traffico di contenuti distribuiti su piattaforme terze (Google Amp, Facebook Instant Articles). Pertanto, property con livelli di taggatura diversi misurano perimetri diversi. Le cifre sono riferite all’audience complessiva (comprese le TAL o aggregazioni).

RAGGRUPPAMENTI DI DOMINI:

– Automoto Network: Automoto.it, Moto.it, Mowmag.com, VetrinaMotori.it;

– Caffeina Media: Aforismi.it, Business.it, Caffeinamagazine.it, Ilparagone.it, Tvzap.it;

– Caltagirone Editore: CorriereAdriatico.it, IlGazzettino.it, IlMattino.it, IlMessaggero (IlMessaggero.it, Aranzulla.It, Centrometeoitaliano.It, Funweek.It, Lolnews.It, Evolvemag.it, Revenews.It), Leggo.it, QuotidianoDiPuglia.it, RomaGiornoENotte.it

– Citynews: Today.it e 58 testate online;

– Delta Pictures Editore: Bebeblog.it, Cagliarinews24.com, Calciobliog.it, Calcionews24.com, Cosepercrescere.it, Dolciveloci.It, Donnaglamour.it, Ecoblog.it, Economiaefinanzaonline.it, Fashionblog.it, Futsalnews24.com, Gossipblog.it, Gustoblog.it, Internews24.com, Juventusnews24.com, Lawebstar.it, Lazionews24.com, Leonardo.it, Milannews24.com, Mondo-motori.it, Motorinews24.com, Newsmondo.it, Notiziebenessere.it, Notizie-Inter.It, Notiziemilan.It, Notiziemusica.it, Oaplus.It, Oasport.It, Oroscopodioggiedomani.it, Pinkblog.it, Popcorntv.it, Primochef.it, Sampnews24.com, Toro.it, Toscanadaily.com, Versiliatoday.It, Video-Virale.It, Wellness-Trends.com;

– Fanpage.it: Fanpage.it e Fanpage.it @YouTube (componente desktop);

– Local Value: Atnews.it, Basilicata24.it, Bergamonews.it, Calabriainforma.it, Catanzaroinforma.it, Cesenanotizie.net, Ciaocomo.it, Cittadellaspezia.com, Cosenzainforma.it, Crotoneinforma.it, Cuneo24.it, Forlinotizie.net, Genova24.it, Ilcapoluogo.it, Ilcuoioindiretta.it, Ilfaroonline.it, Ilgiunco.net, Ivg.it, Lameziainforma.it, Levantenews.it, Linkoristano.it, Luccaindiretta.it, Piacenzasera.it, Positanonews.it, Primonumero.it, Quibrescia.it, Ravennanotizie.it, Reggiosera.it, Rimininotizie.net, Riviera24.it, Romadailynews.it, Romagnanotizie.net, Serchioindiretta.it, Sportasti.it, Sportlegnano.it, Voceapuana.com, Vocetigullio.com;

– Microsoft News: MSN New Tab, MSN On Edge Start, MSN News, MSN Homepages, MSN Entertainment, MSN Lifestyle Network, MSN Sports, MSN Money, MSN Autos, MSN On MMX Start, Microsoft Start (Mobile App);

– MotorSport Network: Motor1.com, Motorsport.com, Omnimoto.it, Omnifurgone.it, Rideapart.com;

– Moving Up IT: Autodenuncia.com, Blastometro.com, Bufale.net, Buoncalcioatutti.it, Cefaluweb.com, Chiechiera.com, Commentidaincubo.it, Commentimemorabili.it, Commessoperplesso.it, Donnaclick.it, Energeticambiente.it, Exdaincubo.it, Fantaclub.it, Fantapazz.com, Funoanalisitecnica.com, Giallorossi.net, Interdipendenza.net, Ioeilmiovicino.com, Iotifointer.it, Lacooltura.com, Leichic.it, Luciaarena.com, Marcheingol.it, Menchic.it, Bsnews.it, Economysicilia.it, Faqblog.it, Gazzettinonline.it, Himeralive.it, Ilpuntosociale.it, Immediato.net, Informazioneonline.it, Interdipendenza.net, Inquietonotizie.it, Inuovivespri.it, Iotifointer.it, Italiapage.it, Montecarlonews.it, Piunotizie.it, Restoalsud.it, Risoluto.it, Spazionotizia.it, 24Ovest.it, Approdocalabria.it, Bagherianews.com, Blogsicilia.it, Borderline24.com, Calabrianews24.com, Caltagironeoggi.it, Castelvetranoselinunte.it, Cataniaoggi.it, Chivassoggi.it, Cronacheancona.it, Cronachemaceratesi.it, Cronachenuoresi.it, Direttasicilia.it, Gardapost.it, Grandangoloagrigento.it, Grandangolocatania.it, Grugliasco24.it, Ilcrotonese.it, Ilfattonisseno.it, Ilmattinodisicilia.it, Imperianews.it, Itacanotizie.it, Lagazzettadelmediocampidano.it, Lasicilia.it, Lavocedialba.it, Lavocediasti.it, Lavocedigenova.it, Livesicilia.it, Luganolife.it, Madonielive.com, Madoniepress.it, Meridionews.it, Messinaoggi.it, Mondopalermo.it, Monrealelive.it, Monrealepress.it, Nebrodinews.it, Newsbiella.it, Palermocity24.it, Piazzapinerolese.it, Primapaginacampobello.it, Primapaginacastelvetrano.it, Primapaginamarsala.it, Primapaginamazara.it, Primapaginapartanna.it, Primapaginasicilia.it, Primapaginatrapani.it, Qds.it, Quotidianodelsud.it, Ragusaoggi.it, Sanremonews.it, Savonanews.it, Taorminanews24.com, Targatocn.it, Telejato.it, Torinoggi.it, Trapanioggi.it, Varesenoi.it, Venaria24.it, Viverepesaro.it, Vrsicilia.it, Movingup.it, Ondacinema.it, Ondarock.it, Passioneastronomia.it, Perizona.it, Playbasket.it, Rallytime.eu, Realolimpiamilano.com, Sardegnainblog.it, Sentireascoltare.com, Settecalcio.it, Settimanasport.com, Siciliafan.it, Sportando.Basketball, Spunteblu.it, Svsport.it, Temporeale.info, Todaysport.it, Tuttosulgossip.it, Viaggidaincubo.it;

– Mypersonaltrainer: My-PersonalTrainer.it e MyDieta, Valorinormali.com;

– Netaddiction: Bigodino.it, Cinematographe.it, Comestarbene.com, Dissapore.com, Drcommodore.it, Fidelityhouse.eu, Filmpost.it, Garage.pizza, Ilmiocaneleggenda.it, Ilmiogattoeleggenda.it, Leganerd.com, Mammastobene.com, Movieplayer.it, Multiplayer.it, R3m.it, Universoanimali.it, 365animali.com;

– News Mediaset Sites: ComingSoon.it, Meteo.it, SportMediaset.Mediaset.it, Tgcom24.Mediaset.it, Nonsprecare.it;

– Nostro Figlio Sites: NostroFiglio.it, Pianetamamma.it, Focusjunior.it;

– QuotidianoNazionale: Quotidiano.net, llGiorno.it, IlRestodelCarlino.it, LaNazione.it, llTelegrafodiLivorno.it, ProntoImprese.it, CavalloMagazine.it, Speedadv.it, PinkRoma.it, Pinkltalia.it, Gazzettadelsud.it, Gds.it, Motorionline.com, Agrigentoggi.it, Castedduonline.it, IlCrotonese.it, Immediato.net, Leccenews24.it, Quotidianopiemontese.it, Senzacolonnenews.it, Ubitennis.com, Zoom24.it, Hotcorn.com, Ubitennis.com, Hardware Upgrade Media Group (Appuntidigitali.It, Fotografidigitali.It, Hwmediagroup.It, Hwupgrade.It, Tvtech.It);

– Sky Sport Sites: Sky Sport, Fantacalcio.it, Fantagazzetta.it, Gianlucadimarzio.com, Superscudetto.it, Ultimouomo.com;

– Sky TG24 Sites: Sky TG24, Sky Entertainment, Sky.it Arte, Sky.it Hell’s Kitchen, Sky.it, Sky.it Masterchef, Sky.it XFactor;

– Smartworld.it Sites: AndroidWorld.it, loMobile.it, MobileWorld.it, PianetaTech.it, SmartWorld.it, VeryTech.it;

– The Wom: Cookaround.com, Hovogliadidolce.it, Oroscopo.it, Thewom.it

– Web365 Network: Adriatico24ore.it, Allaguida.it, Altranotizia.it, Amoreaquattrozampe.it, Arlrx.it, AsRomalive.it, Automotorinews.it, Biopianeta.it, Bloglive.it, Buttalapasta.it, Calciomercato.it, Calciomercatonews.com, Calciomercatoweb.it, Calocionow.it, Calciopolis.it, Calciotoday.it, Cambiotaglio.it, Cassanoweb.it, Cellulari.it, Checucino.it, Chedonna.it, Chemusica.it, Chenews.it, Cityrumors.it, Ck12.it, Computer-idea.it, Computermagazine.it, Consumatore.com, Contocorrenteonline.it, Criptomercato.it, Crmag.it, Crypto.it, Crypto-currency.it, Cultravel.it, Curiosauro.it, Derapate.it, Designmag.it, Direttagoal.it, Direttanews.it, Ffwebmagazine.it, Ecodimilano.com, Formatonews.it, Free.it, Fuoristrada.it, Galleriaborghese.it, Grantennistoscana.it, Haircare.it, Ilgranata.it Ilovetrading.it, Ilveggente.it, Inews24.it, Inran.it, Instanews.it, Interlive.it, Juvedipendenza.net, Juvelive.it, Kronic.it, Lafuriaumana.it, Linkcoordinamentouniversitario.it, Lintellettualedissidente.it, Liquida.it, Machedavvero.it, Mammeincucina.it, Mammastyle.it, Medicionline.it, Meteoweek.com, Milanlive.it, Milanweb.it, Mondofuoristrada.it, Napolicalciolive.com, Newnotizie.it, Newsabruzzo.it, Newsby.it, Nexmoto.it Notizie.com, Parolibero.it, Periodicoitaliano.it, Player.it, Political24.it, Pontilenews.it, Quattromania.it, Radio7.it, Ricettasprint.it, Ricette.eu, Roma-news.it, Serieanews.com, Seriebnews.com, Sologossip.com, Sologossip.it, Solonotizie24.it, Sportnews.eu, Spraynews.it, Stopandgoal.com, Tabuloid.it, Tatuaggio.it, Tatuaggistyle.it, Telereggiocalabria.it, Tennispress.it, Thewisemagazione.it, Topday.it Trading.it, Tshot.it, Turiweb.it, Tuttogratis.it, Tuttomotoriweb.com, Tuttomotoriweb.it, Ultimaparola.com, Ultimecalcionapoli.it, Universomamma.it, Velvetpets.it, Velvetstyle.it Vesuvius.it, Viagginews.com, Videogiochi.com, Wigglesport.it, Yeslife.it, Youmovies.it;

– Yahoo News Network: Yahoo News, Yahoo Entertainment, Yahoo Finance, Yahoo Homepages, Yahoo Lifestyle;