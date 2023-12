Sabato, domenica e Capodanno in scena brindisi e risate

Antonio Albanese, Paolo Rossi, Enrico Bertolino: i teatri festeggiano il nuovo anno con comici e champagne. Intanto, le ‘Vacanze di Natale’ compiono 40 anni e Giorgio Gaber torna in tv

40 anni di Vacanze

Solo sabato torna al cinema, in versione restaurata, ‘Vacanze di Natale‘. Il film cult dei fratelli Carlo ed Enrico Vanzina, che ha dato origine a una serie di fortunate ‘vacanze’ in tutto il mondo, compie 40 anni.

Per festeggiare il Vacanze di Natale Day il produttore Filmauro e il distributore Nexo invitano gli spettatori ad andare al cinema con un dress code anni Ottanta.

Pastori e diavolacci

Peppe Barra conclude sabato al Teatro Trianon Viviani di Napoli la nuova edizione del suo classico ‘Cantata dei Pastori’. Protagonisti, nella Palestina della nascita di Cristo, i napoletani Razzullo e Sarchiapone, interpretati dallo stesso Barra e da Lalla Esposito, che devono fronteggiare diavolacci e arcangeli. Lo spettacolo nasce e si sviluppa da un’antica sacra rappresentazione, man mano arricchita dalla tradizione popolare.

Tre uomini e un Capodanno

Come molti teatri, anche il Manzoni di Roma festeggia in scena. Lo spettacolo ‘Tre uomini e una culla‘, ispirato al film francese di Coline Serreau, è interpretato da Gabriele Pignotta, che firma anche la regia, Giorgio Lupano e Attilio Fontana: tutti alle prese con lo strano caso della neonata loro affidata. A fine rappresentazione, brindisi con il pubblico.

Shakespeare formato spot

‘Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti’: neanche il più sintetico dei bigini ci riuscirebbe. E invece lo hanno fatto Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, autori della commedia in scena al Teatro Menotti di Milano. L’arduo compito di ridurre ‘Amleto’ in 43 secondi, e via bardeggiando, in Italia è affidato (fino a domenica) a Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti.

Sconosciuti in scena

Per sorridere in teatro durante le feste, fino al 7 gennaio, al Carignano di Torino è di scena ‘Perfetti sconosciuti’. Il fortunato film di Paolo Genovese, di cui sono stati realizzati diversi remake internazionali, arriva a teatro con un cast formato (fra gli altri) da Dino Abbrescia, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Ed è diretto dallo stesso Genovese, che debutta così nella regia teatrale.

(foto Laila Pozzo)

Pirandello in Rossi

Capodanno a teatro è occasione di sorrisi e comici. Al Franco Parenti di Milano è di scena, fino al 7/1, ‘Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello’. Lo spettacolo prende spunto dal dramma pirandelliano, coinvolgendo anche il pubblico in un gioco di improvvisazione e di ‘ri-animazione’ teatrale ideato e diretto da Paolo Rossi. Che di sé dice: “Sono un comico scavalcamontagne”.

Luciano Ligabue (foto Maurizio Bresciani)

Il Cap D’Any del Liga

Ad Alghero, protagonista del ‘Cap d’Any 2023-2024’ è Luciano Ligabue. Il Liga, che con il suo 14° album di inediti – ‘Dedicato a noi’ – è stato uno dei più venduti dell’anno, la notte di San Silvestro canta in Piazzale della Pace.

Enrico Bertolino (Gian Mattia D’Alberto / lapresse)

Instant theatre dell’anno

Capodanno speciale al Teatro Carcano di Milano con Enrico Bertolino e il suo instant theatre, format con cui l’attore (e formatore) si ispira all’attualità per trasformarla in occasione teatrale. La notte di San Silvestro, accompagnato da due musicisti, Bertolino porterà così il pubblico a scoprire ‘Le notizie più pazze dell’anno’, spaziando dalla cronaca alla politica, all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali.

Zucchero (foto Daniele Barraco)

Zucchero di mezzanotte

Domenica sera al Molo Brin di Olbia Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari festeggia la fine del 2023. E si prepara al 2024, quando partirà con il nuovo tour internazionale ‘Overdose d’amore world wild tour’ che – in partenza il 30/3 dalla Royal Albert Hall di Londra – ripercorrerà la sua carriera.

Antonio Albanese (Roberto Serra / Iguana Press)

Personaggi di fine e inizio anno

Reduce dal bel film ‘Cento domeniche’, che ha diretto e interpretato, la sera di Capodanno e quella del 1° gennaio Antonio Albanese recita all’Arcimboldi di Milano i suoi ‘Personaggi’. Cetto La Qualunque, Alex Drastico, Epifanio e i tanti esemplari cui l’attore ha dato il volto in questi anni (con la collaborazione alla scrittura di Michele Serra) si susseguono in scena in una comica e tragica rappresentazione del mondo d’oggi. L’augurio di Albanese è che “dopo un mio spettacolo tutti si sentissero un po’ meno soli, un po’ più allegri, un po’ più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre”.

Per chi ha perso il Signor G

Giorgio Gaber moriva il 1° gennaio 2003. Il 1° gennaio del nuovo anno, lunedì, Rai 3 manda in onda il docu di Riccardo Milani, che in sala ha ottenuto oltre 80mila presenze, ‘Io, noi e Gaber’. Il film è coprodotto da Atomic con Rai documentari e Luce Cinecittà. Ed è la storia del Signor G, dal rock con Celentano al sodalizio con Jannacci, dai duetti con Mina all’invenzione del teatro canzone.