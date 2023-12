Dall’Angelo nuovo direttore Cremona1 (Arvedi), Lombardi vice del nuovo gruppo Enova

Cambio al vertice nel gruppo editoriale che fa capo all’industriale Arvedi (già azionista di peso del Corriere della Sera) e controlla la televisione Cremona1 con diverse testate online (Cremonaoggi, Cremaoggi e Oglioponews).

Guido Lombardi, infatti, ha annunciato nelle scorse ore il suo addio alla direzione. Al suo posto – dal primo gennaio – ci sarà Lucio Dall’Angelo, altro ex del Giornale di Brescia, che già da giugno affiancava Lombardi come direttore editoriale del gruppo Arvedi.



Lombardi, originario di Como e cresciuto professionalmente a Brescia, era a Cremona dal 2020. Dopo aver frequentato l’Istituto per la formazione al giornalismo Carlo De Martino di Milano, nel novembre 2006 è stato assunto nella redazione economia del Giornale di Brescia (è stato anche caposervizio dell’Economia tra il 2015 e il 2016 e dello Sport tra il 2016 e il 2017) ed è diventato giornalista professionista dal 2008. Poi, nel 2017, ha aperto una sua agenzia di comunicazione e nel 2019 ha avviato una collaborazione con la Provincia di Como. Poi l’approdo alla corte di Arvedi e ora la nuova avventura.



Il primo dicembre, infatti, è nato il gruppo editoriale Enova, controllato al 40 per cento da Sesaab (Eco di Bergamo, La Provincia di Lecco e La Provincia di Sondrio), al 30 per cento dalla compagine a cui già faceva capo Unica Tv e per il restante 30 per cento da imprenditori del Lecchese e della Valtellina. Il direttore è Diego Minonzio (che guida anche la Provincia di Como), Lombardi lo affiancherà dall’8 gennaio come vice vicario con delega alla tv e al digitale.



A sostituirlo a Cremona, come detto, sarà Dall’Angelo. Caporedattore centrale di Gruppo al Giornale di Brescia (fino al 2016) e successivamente direttore generale di Siderweb.com (fino al 2022), si occupa di temi legati al giornalismo e al suo sviluppo digitale ed è docente al Master in Giornalismo dell’Università di Bologna. Nel 1994 con il romanzo «Il libro di Baruc» (Giallo Mondadori, scritto con Aldo Sorlini) ha vinto il Premio Alberto Tedeschi per il miglior giallo italiano inedito.