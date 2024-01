Meloni su bavaglio alla stampa, Ai, confronto tv con Schlein…

“Io penso che lei sappia che la norma è frutto di un emendamento parlamentare che arriva da un esponente dell’opposizione su cui c’è stato parere favorevole del governo ma non è un’iniziativa del governo per cui la manifestazione sotto palazzo chigi, quando iniziativa non è del governo doveva essere sotto il Parlamento visto che le Camere si sono assunte le responsabilità. L’emendamento riporta l’articolo 114 del codice di procedura penale al suo perimetro originario. La riforma Orlando fece un’eccezione consentendo la pubblicazione delle intercettazioni. Qui non si toglie il diritto del giornalista ad informare io non ci vedo un bavaglio a meno che non si dica che la stampa sia stata imbavagliata fino al 2017. A me pare un’iniziativa valida, forse non l’avrei presa, io non l’ho fatto, ma mi pare una norma di equilibrio tra il diritto di informare ed il diritto alla difesa del cittadino”.

Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro con la stampa commentando le parole del presidente dell’ordine dei giornalisti sulla cosiddetta legge bavaglio e la manifestazione del Fnsi davanti a Palazzo Chigi

DISPONIBILI A RIFORMA ODG

Il governo “pienamente disponibile” ad un intervento legislativo sulla riforma dell’Ordine dei giornalisti e in particolare sul “sistema di voto”. “In questa legislatura – ha ricordato – si è formato in Parlamento un intergruppo sul giornalismo e sulla base delle proposte dell’Ordine dei giornalisti sta elaborando una proposta di legge. Personalmente penso che sarebbe bello che venisse dal Parlamento una proposta, ma se ci dovessero essere ritardi non eslcudo un intervento del governo”.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il governo italiano porterà il tema dell’incidenza dell’Intelligenza artificiale sul mondo del lavoro al G7, sia al vertice dei capi di stato e governo, sia in uno “specifico focus” nei mesi precedenti.

PRONTA A CONFRONTO TV CON SCHLEIN

“Mi impegno volentieri ad un confronto con Schlein. Credo sia normale, giusto che il presidente del consiglio dei ministri si confronti con il leader dell’opposizione prima della campagna elettorale per le elezioni europee. Non mi sono mai sottrata non lo farò stavolta”.