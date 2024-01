Monza, al via il restyling del circuito. Sticchi Damiani: più ricadute sul territorio

Anche il ministro Salvini presente alla cerimonia

Partono ufficialmente i lavori di riqualificazione per l’autodromo di Monza. A tenere a battesimo l’avvio, per un progetto da oltre 20 milioni di investimento, con durata prevista di 140 giorni, anche il ministro dell’Infrastrutture, Matteo Salvini, presente al circuito brianzolo, insieme ad Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d’Italia, Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, Paolo Pilotto, sindaco di Monza e, in collegamento, Stefano Domenicali, ceo Formula 1.

I lavori

Annunciati già da diversi mesi, e confermati anche durante la conferenza di presentazione per l’edizione 2023 del GP d’Italia, gli interventi riguarderanno la pavimentazione della pista, compreso il rifacimento dei cordoli, ma anche le vie d’accesso esterne, con un impatto minimo sull’ambiente naturale del parco circostante e la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

Tra gli interventi prevista anche la demolizione e ricostruzione di 3 sottopassi già esistenti, la realizzazione di un nuovo sottopasso tra la Porta Vedano e Parabolica, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali in calcestre.

Una bella mattinata a Monza, dove abbiamo finalmente dato il via ai lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'Autodromo nazionale, un patrimonio culturale e sportivo del nostro Paese.

Gli obiettivi dell’intervento saranno tre: migliorare la sicurezza, favorire l'ambiente e… pic.twitter.com/Ekdr750zy9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 8, 2024

Sticchi Damiani: più ricadute sul territorio

La messa in sicurezza di circuito e accessi è la prima parte di un progetto più articolato che, nel giro di tre anni vuole portare al restyling del circuito.

“La Formula 1 ci chiede che l’autodromo offra maggiore comfort e attragga di più”, ha spiegato Sticchi Damiani. “Interverremo sulla nuova copertura dei box con nuovo paddock club, che interessa molto alla Formula 1 per ricevere gli ospiti non più sotto le tende. Le tribune saranno più simili a quelle degli stadi da calcio, con al di sotto hospitality, sky box e ristoranti, che rendano superfluo ai presenti di spostarsi da una parte all’altra dell’impianto, perché avranno tutto a disposizione”, ha dettagliato.

“L’obiettivo è quello di far sì che il nostro impianto si allinei ai migliori circuiti di tutto il mondo, come qualità dell’offerta fornita, conservando il plus degli oltre cento anni di storia”, ha aggiunto, guardando anche ai vantaggi che ne possono derivare per tutto il territorio.

“La sfida è quella di allungare la permanenza media dei visitatori dall’estero e fare che il GP sia occasione per restare in Italia”, ha detto. E secondo i dati di F1 e Censis, per il GP arrivano in autodromo 304.134 spettatori, il 57% sono visitatori dall’estero, soprattutto da Olanda e Inghilterra, con una spesa media di 1.255 euro. Complessivamente il valore del Gp è di 473 milioni di euro.

L’impegno di Regione Lombardia

Fontana ha ricordato l’impegno economico della regione Lombardia per Parco e Autodromo, rilanciando la collaborazione tra tutte istituzioni. “La Regione, ha puntualizzato, ha stanziato 55 milioni di euro per il rilancio del parco” e Aci riceverà “32 milioni di risorse proprie della Regione Lombardia (nelle annualità 2022-2025, ndr), oltre 25 milioni da finanziamenti del Mit attraverso regione Lombardia nelle annualità 2023-2025 e 20 milioni direttamente dal Mit nelle annualità 2022-2023” ha elencato.

I contributi in parte corrente sono invece 400 mila euro dalla Regione e 5 milioni dal Mit.