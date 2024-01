Elio Carmi si è spento. Il saluto di Carmi e Ubertis e le agenzie del Gruppo Qubit

Elio Carmi si è spento ieri sera, 8 gennaio 2023. Carmi e Ubertis e tutte le agenzie del Gruppo Qubit vogliono salutarlo così:

Ciao Elio,

Vogliamo ricordarti attraverso le tue parole “fai che farlo”, titolo del tuo ultimo libro.

Ce lo hai insegnato come persone, come professionisti e lo hai instillato in Carmi e Ubertis.

“Le cose le capiamo solo facendole”: era il motto su cui hai impostato il metodo Branding Design Oriented, che ci contraddistingue da anni ed è in continua evoluzione.

Con questo metodo perseguiamo da sempre l’ossessione per la qualità e riusciamo a valorizzare in modo innovativo le marche, raggiungendo importanti risultati.

Lo hai condiviso nei tuoi libri, nei tuoi testi e nel tuo insegnamento in università come il Politecnico.

Purtroppo da tempo ormai lottavi – lontano da noi ma non da solo – contro la malattia.

Quello che lasci non finirà mai e faremo di tutto perché continui a evolversi e a diffondersi in modo aperto a tutti.

Ci mancherai immensamente come persona, ma sappiamo che rimarrai in tutto quello che stiamo facendo e che faremo.

“Fai che farlo” anche nella tua nuova sfida.

Carmi e Ubertis

Qubit

GPF

The Full Project

Luca Morvilli

Alessandro Ubertis