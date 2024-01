Mattia Giovanardi, head of music di Havas Play

Il 10 gennaio 2024 Havas Play ha annunciato la nomina di Mattia Giovanardi a head of music, ruolo di nuova creazione attraverso cui il network – diretto da Guido Surci – punta a rafforzare la sua struttura, con proposte di intrattenimento più integrate.

I profili social del mondo della musica sono i più seguiti dopo quelli di amici e parenti e producono i più elevati livelli di engagement rate rispetto a ogni altra categoria tematica, spiega il gruppo in una nota,

In particolare, spiega il gruppo in una nota, l’inserimento di un head of music mira a gestire la complessità che contraddistingue l’ecosistema del settore – tra artisti, manager, case discografiche e molte altre figure – traducendo e combinando le esigenze dei clienti con il messaggio artistico, dalle collaborazioni con artisti alle sponsorizzazioni di eventi e tour, fino ad arrivare a contest e attività

social.

Giovanardi ha oltre 14 anni di esperienza nei settori della musica, dell’intrattenimento e dei contenuti creativi, avendo lavorato in realtà come Be Group, Universal Music Group e Towanda (di cui è founder).