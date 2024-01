Il mitico Awana-Gana torna on air e online su Radio Stella

Storica voce di Radio Monte Carlo, Awana-Gana, all’anagrafe Antonio Costantini Picardi, ha attraversato da protagonista mezzo secolo di radiofonia, per non dire delle tante esperienze televisive e dei suoi concerti. Da gennaio nostalgici e non possono riascoltare la fantastica voce di Awana-Gana su Radio Stella, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18.

“Il programma s’intitola Semplicemente Awanagana e prometto che ascolteremo solo buona musica – spiega Awana-Gana ripreso da Adnkronos – da Frank Sinatra a Celine Dion, da Giorgia a Gino Paoli, per fare qualche nome. E poi I Giganti, Jim Croce e tanta, ottima, dance. Spazieremo nel tempo e nei generi e non mancheranno le awanaganate, a ricordarci che non dobbiamo mai prenderci troppo sul serio. Con la Toscana ho un rapporto particolare – continua l’artista – sia per questioni di ascolti, sempre ottimi, sia per le tante amicizie affinate nel tempo: per dire, ero a Lido di Camaiore con il mio amico Sergio Bernardini il giorno che fu tirato su il tendone di Bussoladomani”.

“Il programma perfetto? Buona musica scelta col cuore. Poi, se hai qualcosa di interessante da raccontare, accendi il microfono, altrimenti lascia parlare le note. Oggi si mettono in conduzione anche due, tre speaker, ma se non hai i tempi giusti, rischi solo di infastidire”, aggiunge.

“Il mio vero nome? Sul passaporto c’è scritto Awana-Gana Costantini Picardi. È un nome d’origine indo latino-americana, un augurio che possiamo tradurre con ‘desidero per te le cose che non ho nella vita’”, racconta.

Awana-Gana è tra i pionieri della radiofonia, oltre che attore, autore, musicista, conduttore Tv. Al grande pubblico è arrivato con “Un peu d’amour, d’amitié et beaucoup de musique”, storico programma musicale condotto insieme a Jocelyn e Sophie su Telemontecarlo, emittente con cui ha collaborato per ben 20 anni. Inviato di “Domenica In”, ha condotto “Discoring” con Claudio Cecchetto e collaborato a decine di programmi come inviato ed esperto musicale, tra cui la trasmissione in eurovisione “La Gondola d’oro”. È stato attore protagonista del film “White Pop Jesus” di Luigi Petrini, ha inciso vari dischi fra i quali “Come un navigante”.

Radio Stella e il mitico Awana-Gana si può ascoltare online a https://radiostellaweb.it e on air in Toscana sulle frequenze Fm 91.70 (Firenze – Pistoia e Prato), Fm 102.80 (Pisa, Lucca, Livorno, Montecatini) e Fm 90.00 (Versilia – Massa-Carrara) e in DAB+ su Firenze, Prato, Pistoia, Siena e Arezzo. Streaming online sul sito ufficiale www.radiostellatoscana.it. “Semplicemente Awanagana” andrà in onda, sempre dal lunedì al venerdì alle 18, anche sull’emittente gemella Radio Stella Emilia-Romagna .