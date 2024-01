‘Art is Open’: seconda stagione con Marcorè. IGT porta on air il Maxxi

La difficile sfida di divulgare l’arte concettuale al grande pubblico. Con un approccio originale sul tema ed il fil rouge dell’ironia è pronto al debutto online ‘Art is Open 2’, la proposta di brand content targata IGT che ha chiamato in causa il Maxxi di Roma, Neri Marcorè e il lavoro progettuale e produttivo di EPIK Johannes. Per il player nazionale e internazionale del gioco regolamentato il fronte d’intervento è quello delle ‘good causes‘, in supporto al patrimonio culturale e artistico del Paese.

Sta per andare on air la seconda stagione ‘Art is Open’, nuovo capitolo di una originale operazione di branded content iniziata due anni fa. L’iniziativa è a cura di IGT, player nazionale e internazionale del gioco regolamentato, in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, che si avvale della consulenza di Epik Johannes.

Protagonista e padrone di casa è il Maxxi di Roma, lo spazio museale disegnato da Zaha Hadid che nel tessuto urbano della capitale è contenuto e contenitore allo stesso tempo. Mentre a finalizzare il tutto ci pensa il multiforme talento dell’attore e caratterista Neri Marcorè. A curare la regia, anche per questa stagione, è stato Tobia Passigato e la casa di produzione è Indiana Production.

Neri Marcorè, non per caso

In due ‘densi’ cortometraggi il protagonista mette in scena l’approccio a due opere simbolo di arte contemporanea del museo romano: ‘l’Autoritratto di schiena’ (2021) di Michelangelo Pistoletto e l’installazione ‘On the corner where we stand’ (2006) di Patrick Tuttofuoco.

Nel caso di Pistoletto , in cui il punto di vista dell’artista (ritratto di spalle su uno specchio) coincide con quello di chi guarda l’opera, il caratterista interpreta comicamente le tante possibili e sfaccettate reazioni alla provocazione visiva e concettuale dell’arte.

Nell’episodio dedicato all’installazione di Tuttofuoco – con quattro grandi sculture che rappresentano altrettante megalopoli in rapida espansione, Dehli, Pechino, Bombay e Shanghai, e con Marco Presta a fungere da spalla di Marcorè – è il dialogo tra gli attori sul senso dei manufatti a funzionare da detonatore della comicità.

Marco Presta e Neri Marcorè

I film saranno preso disponibili sugli ‘owned media’ del Maxxi, su quelli di IGT e sui siti e le pagine social di alcuni dei partner editoriali dell’operazione (il gruppo Gedi e Art Tribune tra i principali).

Il secondo step

Con la seconda stagione di ‘Art is Open’, IGT vuole dare continuità e spessore all’impegno già intrapreso sul fronte specifico dell’intrattenimento ‘culturale’. Ma l’impegno sul terreno della promozione e curatela del patrimonio artistico del Paese è portato avanti con diverse progettualità.

L’azienda ha contribuito alla realizzazione di numerosi interventi di conservazione e restauro, con un focus, di recente, sulla collaborazione con il grande restauratore Antonio Forcellino per i suoi lavori su Michelangelo e Raffaello.

Enrica Ronchini, External Relations & Responsible gaming Senior Director, sul nuovo impegno del Maxxi dichiara: “Abbiamo voluto un progetto di comunicazione innovativo per avvicinare un pubblico più ampio possibile alla cultura, raccontando l’arte contemporanea in modo coinvolgente. L’obiettivo è quello di restituire bellezza al patrimonio comune e salvaguardarne l’identità. Abbiamo a cuore lo sviluppo delle comunità in cuioperiamo e per questo ogni anno investiamo in progetti di sviluppo digitale per i giovani, di inclusione sociale e di tutela del nostro straordinario patrimonio di beni culturali”.

Simile al primo capitolo, ma diverso…

Il format messo a punto rimane simile a quello della prima operazione, ma tanti elementi e la stessa grammatica del content risultano mutati.

Nel 2022 ‘Art is Open’ aveva proposto i monologhi di quattro stand up comedians, che si interrogavano di fronte ad altrettanti capolavori collocati nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Stavolta meccanismo, protagonisti, palcoscenico e linguaggio appaiono ancora più ‘pop’ che nel precedente lavoro.

L’intrattenimento e l’esperienza culturale è al centro del progetto di firmato da Epik Johannes, struttura di consulenza che sotto le insegne della società di comunicazione di via Olmetto a Milano lavora sul fronte della creatività e dello storytelling ‘epico’, ma pure sulla reputazione delle marche. Ora avendo acquisito a settembre 2023 Johannes, ha messo anche la tech experience, gli eventi e l’advergame nel proprio bagaglio di competenze e servizi per rispondere alle nuove esigenze di comunicazione di un target giovane e fluido.

Giorgia Crepaldi, VP Business Development di Epik Johannes spiega il progetto partendo dall’inizio della collaborazione: “Il nostro ruolo è stato quello di guidare IGT nel rendere fruibili e nel divulgare alcune delle attività che l’azienda effettua sul versante ‘good causes’: arte e cultura, ma non solo. Portiamo in vita storie di marca coinvolgenti ed emozionanti che, grazie alla tecnologia, decliniamo su tutti i formati, in tutti i linguaggi e per tutti i canali, raggiungendo ogni tipo di pubblico. Noi di EPIK Johannes la chiamiamo epica di marca”.

‘Art is Open’ già al primo capitolo della sua storia targata Epik Johannes aveva affrontato una scommessa complessa. Quella di intrattenere e interessare un pubblico più ampio di quello più specifico e selettivo legato all’arte. “Siamo riusciti nell’intento mantenendo un equilibrio tra la leggerezza dei contenuti e l’autorevolezza che l’argomento merita”, aggiunge Crepaldi.

La scelta di formato, media e stile di ‘Art is Open’ è funzionale anche alle nuove abitudini di fruizione dell’arte, con certi pubblici che appaiono sempre più difficili da intercettare. “Nell’ambito della divulgazione culturale– racconta Crepaldi – il racconto cui siamo abituati è tipicamente televisivo e lineare. E così è stato interessante trovare un meccanismo esperienziale con cui incrociare le dinamiche d’attenzione più sfuggenti e precarie delle nuove generazioni”.

Giorgia Crepaldi

Tanti diversi pubblici protagonisti per l’arte

“Rispetto alla prima esperienza, quella in cui i quattro stand up comedians in punta di piedi di fronte a diverse opere avevano dato voce al proprio dialogo interno, in una modalità molto più teatrale, abbiamo fatto un passo ulteriore”, sottolinea Crepaldi. “Attraverso il linguaggio cinematografico appaiono sulla scena non uno, ma tanti possibili pubblici dell’arte contemporanea e il loro modo di viverla, in un gioco di rimando che rende le persone non solo spettatori, ma a loro volta protagonisti nel racconto d’arte. Marcorè è capace di interpretarli nella loro normalità con un linguaggio ed un ‘movimento’ delle situazioni che mostra il variegato portfolio di anime e caratteri che può frequentare un luogo esperienziale come un museo”, continua Crepaldi”. “Un racconto divertente e pieno di sfumature sui tanti possibili interpreti dell’arte contemporanea”.

Perché Pistoletto e Tuttofuoco? Crepaldi spiega a come si è arrivati al binomio di artisti. “Abbiamo scelto una polarizzazione. L’icona, il già consolidato Michelangelo Pistoletto e il contemporaneo Patrick Tuttofuoco”. Come funziona la triangolazione azienda, museo, agenzia? “Sono progetti complessi da mettere a regime. Con IGT – conclude Crepaldi – siamo andati a selezionare l’istituzione con cui condurre l’operazione, il Maxxi e il curatore del museo ha sviluppato con noi il progetto, guidandoci nella scelta delle opere che avessero un potenziale ‘evocativo’ più forte”.