La guerra mette a rischio le serie israeliane. Netflix e Apple stoppano le produzioni

Secondo Haaretz, dopo le proteste nei paesi occidentali, Israele rischia di “diventare come la Russia”

Un’atmosfera di incertezza si è creata negli ultimi mesi fra gli operatori televisivi in Israele che dopo anni di crescenti successi nel mercato internazionale risentono adesso dei contraccolpi della guerra a Gaza. Improvvisamente – è la considerazione del quotidiano Haaretz – gli investitori stranieri non sono più sicuri di voler portare avanti produzioni pure importanti che erano già in cantiere. E la cooperazione con iniziative israeliane desta crescenti perplessità.

Per il giornale, sintetizza Ansa, esiste il timore che, alla luce delle proteste sviluppatesi nel mondo occidentale, Israele rischi di “diventare come la Russia”, ossia una presenza non gradita.

Altri invece scommettono che dopo una pausa di riflessione i prodotti televisivi israeliani, noti per la loro qualità e per la loro profondità, saranno di nuovo molto richiesti sul mercato internazionale.

Serie sospese e timori

“Finora ai nostri partner europei piaceva lavorare con noi”, ha spiegato, in anonimato, uno dei producer israeliani. “Ci sono attori europei che hanno paura di partecipare a serie israeliane”.

Analoghi problemi sorgono negli Stati Uniti. Perfino la celebre serie ‘Tehran’ ne ha risentito. Apple Tv ha trasmesso le prime due stagioni, ma dopo il 7 ottobre ha chiesto di fermare la stesura della sceneggiatura della terza stagione. Poi il lavoro è ripreso ma, secondo la produttrice, “c’è ancora molta incertezza”‘.

Forti perplessità per il futuro giungono anche da Netflix, che ha bloccato due serie: ‘Border Patrol’ e la serie comica ‘Nell’acqua e nel fuoco’ di Hannan Savion e Gay Amir. Spettacolo e guerra si sono in questo caso tragicamente incrociati in quando il tecnico del suono della serie, Lior Weizman, è stato ucciso il 7 ottobre da terroristi di Hamas.



Anche per la celebre serie ‘Fauda’, action televisiva e realtà si sono drammaticamente incrociati alcuni giorni fa a el-Bureij, nel settore centrale della Striscia. Uno dei suoi attori principali, Idan Amedi, è stato ferito da una fortissima esplosione mentre – assieme con altri commilitoni del genio, sei dei quali sono rimasti uccisi – si apprestava a far detonare una rete di bunker di Hamas, che conduceva ad una sala sotterranea usata per la produzione di razzi. Dall’ospedale dove era stato ricoverato, l’autore di ‘Fauda’, Avi Issacharoff, ha poi dato gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attore: “Ora Idan si è svegliato. Reagisce ai presenti, le sue condizioni non sono piu’ gravi”. Issacharoff ha aggiunto che adesso le sceneggiature che aveva nel cassetto non sono più rilevanti. Come lui, altri autori di serie televisive sono stati costretti a sospendere il lavoro.