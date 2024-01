Papa Francesco ai giovani: non barricatevi dietro uno schermo

L’appello del pontefice ai ragazzi: “abbiamo bisogno della creatività e dello slancio che solo voi giovani potete darci”

“Sono preoccupato quando sento di giovani barricati dietro a uno schermo, con gli occhi che riflettono luci artificiali anziché far brillare la loro creatività. Sì, perché esser giovani non è pensare di tenere il mondo in mano, ma sporcarsi le mani per il mondo”. Lo ha detto il Papa nell’udienza ai giovani della Toniolo, il primo incontro della giornata, prima di annunciare di avere una bronchite che lo affatica nel parlare.

Il Papa ha parlato anche di giovani “spremuti”, “fatti oggetto di prestazioni sempre più esigenti”. Invece è importante per i giovani “quel sognare inquieto”, altrimenti “siete giovani in pensione”.

“È triste vedere giovani abulici e anestetizzati, distesi sui divani anziché impegnate nelle scuole e nelle strade, ripiegati sul proprio schermo anziché su un libro o su un fratello bisognoso; giovani professionali fuori e spenti dentro, che spremuti dal dovere si rifugiano nella ricerca del piacere”.

“Tutti abbiamo bisogno della creatività e dello slancio che solo voi giovani potete darci: della vostra sete di verità, del vostro grido di pace, del vostro intuito sul futuro, dei vostri sorrisi speranzosi”.

“Per favore rischiate. Se voi non rischiate chi lo farà?”, ha concluso il Papa.