Affaritaliani.it sceglie Evolution GROUP come concessionaria e partner tecnologico

Evolution GROUP ufficializza una nuova partnership di grande prestigio accogliendo all’interno del proprio network Affaritaliani.it.

Grazie all’integrazione di Affaritaliani.it nelle verticalità Business e Finance, Evolution accresce ulteriormente il valore del proprio network, che vanta ormai oltre 400 editori, e della propria offerta commerciale.

Marco Lenoci, CEO Evolution GROUP

“Per chi come noi ha vissuto il web sin dagli albori Affaritaliani rappresenta un pezzo di storia dell’editoria digitale italiana – afferma Marco Lenoci, CEO di Evolution Group – La volontà di Affaritaliani.it di condividere il proprio percorso di crescita con noi è motivo di orgoglio, oltre che una testimonianza del grande lavoro svolto in questi anni. Evolution GROUP è ormai un interlocutore e un partner strategico per centinaia di editori che cercano una risposta convincente ad un mercato in continua evoluzione e sempre più complesso”.

Il Gruppo guidato da Lenoci sarà owner non solo della raccolta pubblicitaria e di monetizzazione, ma ricoprirà il ruolo di partner tecnologico a 360 gradi per il digital publisher.

“Siamo stati i primi e resteremo i migliori”, spiega il Fondatore e Direttore Angelo Maria Perrino. “Nell’universo editoriale da 27 anni, Affaritaliani.it ha accompagnato e spesso anticipato le metamorfosi del settore, sviluppando la capacità di stare al passo con i tempi. In un momento in cui forma e contenuto procedono a ritmo sincrono e diventano il primo punto di contatto tra consumatore e brand, affidarsi a un partner tecnologico e commerciale innovativo ed eccellente come Evolution, nativo digitale come noi, realizza uno splendido connubio win-win ed è di primaria importanza per continuare ad essere protagonisti in un mondo in continuo ed effervescente cambiamento, che vogliamo cavalcare “.