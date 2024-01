Mourinho saluta la Serie A. Ma con Milan-Roma al top per ascolti

Il nostro campionato dovrà fare a meno del carisma dell’allenatore portoghese. Capace di trainare il pubblico allo stadio, ma di generare interesse anche in tv. Lo dice chiaramente il bilancio della giornata del torneo appena conclusasi con il posticipo del martedì Juventus-Sassuolo. Molto meglio del match dei bianconeri ha fatto la sconfitta del Meazza che è stata esiziale per Mou.

Special o non più tale, di lui si dirà che nell’ultimo passaggio nel nostro campionato da coach della Roma, Josè Mourinho qualche piccolo miracolo lo ha dispensato. Vincendo la Conference League, riempiendo gli stadi (a partire dall’Olimpico, esaurito per decine e decine di giornate), dando contenuti interessanti alla industry del calcio nazionale. E garantendo ascolti anche alle pay tv. E questo nonostante un organico giallorosso reso tecnicamente precario da un’endemica tendenza all’infortunio di alcuni dei talenti della carente rosa giallorossa.

Milan-Roma batte Juve-Sassuolo e Monza-Inter

Dimostra in parte la tesi il bilancio della giornata del campionato appena conclusasi con il posticipo del martedì Juventus-Sassuolo. Gli incontri su Dazn hanno superato la soglia dei 6 milioni complessivi. Ebbene, tra i due match su Dazn che hanno superato il milione di spettatori in vetta brilla Milan-Roma, che domenica sera ha superato 1,6 milioni di audience.

Mancini e Calabria, capitani di Roma e Milan

Terminata con la vittoria rossonera per tre a uno, ha probabilmente segnato il destino dell’allenatore giallorosso, ieri sostituito dai Friedkin con Daniele De Rossi.

Dusan Vlahovic protagonista di Juve-Sassuolo

Dietro quella dell’incontro del Meazza spicca la prestazione Auditel di Juventus-Sassuolo, che martedì sera ha raggiunto quota 1,1 milioni. Tutti gli altri match su Dazn hanno fatto molto meno. Al terzo posto si è collocata Monza-Inter a 671mila spettatori, ma che trasmessa anche su Sky ha prodotto ulteriori 568mila spettatori (complessivamente superando quota 1,2 milioni). Al quarto Fiorentina-Udinese a 580mila, con Napoli-Salernitana a 507mila. Su Sky, inoltre, Lazio-Lecce ha avuto ulteriori 370mila spettatori e Atalanta-Frosinone altri 251 mila.

Il prossimo turno si disputerà in due periodi diversi data la partecipazione di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina alla Supercoppa Italiana, fattore che determina lo slittamento in avanti delle partite che le vede coinvolte. Ma sarà curioso registrare – a tendere – quanti spettatori in più rendesse l’’effetto Mou’ sul nostro campionato e sugli ascolti della Roma. Molto dipenderà dalle prestazioni della squadra nell’era di De Rossi. Ma non c’è dubbio che l’uscita di scena di un protagonista come Mourinho costituisca comunque una perdita secca per la spettacolarità del racconto della nostra Serie A.