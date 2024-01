Dal 20 gennaio al 10 marzo il Radio Italia WinterlandTour, con 8 tappe sulle piste da sci di 4 regioni

Sabato 20 gennaio prende il via l’edizione 2024 del Winterland Tour di Radio Italia. Otto gli appuntamenti con cui l’emittete di Mario Volanti si prepara a girare, fino al 10 marzo, altrettante località sciistiche, tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino, con un villaggio itinerante.

Giochi, relax e ovviamente musica le componenti base dell’iniziativa – prodotta da Roberto Ongaro e William Blake – che quest’anno allarga la sua presenza anche fuori dalle piste, nei locali per l’Après-ski.

Da sinistra: Alessandro Volanti; Sergio Labruna, che gestirà l’animazione; Roberto Ongaro

Presenza sul territorio

“Il Winterland Tour apre le attività sul territorio della nostra radio, nelle prossime settimane presente a SanRemo, poi con il Radio Italia Live – il concerto, gli eventi estivi con Alpitour, la trasferta i Germania con gli Europei di calcio, e il festival del Cinema a Venezia”, ha detto Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale di Radio Italia, alla conferenza di presentazione.

“Per noi, ha sottolineato ribadendo la collaborazione positiva con Ongaro, è un’occasione per raccontarci e per raccontare i nostri partner per cui in questa occasione, lavorando con Rai Pubblicità, creiamo iniziative cucite sulla base delle loro esigenze comunicative”.



Nessuna indicazione sulle cifre raccolte, ma Volanti non ha nascosto una soddisfazione per una raccolta che consente all’evento di “stare in piedi” e che è in linea con i numeri registrati nella passata edizione.

I partner per il 2024 sono Alpitour, con i brand Neos e Bravo, che ha alle spalle una lunga collaborazione con la radio, poi Santero e Tonimer.

Main partner è Iren luce gas e servizi, per la prima volta impegnata in questo tipo di eventi, con una sponsorizzazione che ha come intento quello di ampliare il raggio di azione della multiutility e che segue la campagna nazionale lanciata a fine 2023.

Pubblicità e rilevazione degli ascolti

Allargando lo sguardo più in generale sulle attività pubblicitarie dell’emittente, Mario Volanti ha parlato di un 2023 con un segno positivo importante, non completamente paragonabile all’andamento generale del mercato perchè nel caso dell’emittente ha come riferimento un 2022 in cui sulla raccolta pubblicitaria aveva pesato per qualche mese il cambio di concessionaria.

Positivo l’avvio del 2024, con un gennaio, ha detto l’editore, “partito benissimo, con una doppia cifra super abbondandante”.

Da Volanti anche un commento su un tema delicato per il comparto radiofonico, quello delle misurazioni degli ascolti (qui gli ultimi dati Ter). “Guardiamo avanti per far partire il Jic che coinvolga tutti”, ha spiegato. “Presto ci incontreremo con le emittenti nazionali e locali, ma anche con le componenti del mercato”, ha aggiunto indicando l’estate come termine temporale per arrivare a una definizione.

“L’auspicio è di partire da gennaio 2025 con la nuova indagine”, si è augurato, citando anche le richieste e la spinta di Agcom perchè il settore trovi una soluzione.

Le otto tappe del Winterland Tour che rinnova la scenografia con l’aggiunto di un LedWall