Sanremo, tornano Costa Crociere, Eni, Suzuki e Generali. Novità Coca-Cola e Mutti

Ai riconfermati partner istituzionali della manifestazione canora condotta ancora da Amadeus – Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude e Suzuki – vanno aggiunti Generali, ma anche Sephora e VeraLab, rispettivamente make-up e skincare partner. Le novità sono Coca-Cola e Mutti. Fanno gola coperture record.

Sanremo si avvicina. E per Rai Pubblicità la raccolta complessiva degli inserzionisti della 74esima edizione del Festival viaggia in maniera più che soddisfacente. Ed è proficuo anche il lavoro fatto lato sponsor e partner, per una kermesse che si annuncia vivace. Molto attesa anche perché, oltre che la quarta conduzione di Amadeus, ci sarà anche il supporto più coinvolto di Fiorello nelle varie serate, con il clou del sabato sul palco.

Amadeus 2023, durante la lettura del messaggio di Zelensky (foto Ansa)

Ebbene, sul versante sponsor da Rai Pubblicità fanno sapere che Costa Crociere, Eni (con Enilive e Plenitude) e Suzuki rimangono partner istituzionali. Oltre a queste conferme c’è quella di Generali, ma anche quelle tecniche Sephora e VeraLab, rispettivamente make-up e skincare partner. Le novità – in tema collaborazioni e sponsorship – sono quelle delle presenze di Coca-Cola e Mutti.

Offerta integrata

Gli ascolti tv, i numeri clamorosi spuntati da RaiPlay e dalle radio della Rai, quelli generati dagli eventi sono oramai divenuti un boccone molto ghiotto per marche e centri media a caccia di coperture record, senza eguali nel panorama dell’offerta generalista. Con le scelte di Amadeus che negli ultimi anni hanno moltpiplicato il seguito giovanile del Festival e la sua declinazione social e multi device.

Nei prossimi giorni saranno annunciati, oltre ad ulteriori brand che si sono legati alle attività territoriali della kermesse, i dettagli di “Tra palco e città”, il grande progetto di brand integration che ha trasformato il Festival di Sanremo in un evento diffuso in tutti i luoghi simbolo della città dei fiori.