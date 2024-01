Con DEGW aggiungi il ‘Posto’ al cinema

Negli uffici milanesi di Lombardini22, ex tipografia a due passi dal Naviglio grande, lavorano 450 persone, divise in sette unità business.

Una di queste è DEGW: 80 dipendenti e una storia nata mezzo secolo in Gran Bretagna, è un nome leader nella progettazione e realizzazione di luoghi di lavoro.

La storia siamo noi

A festeggiare i 50 anni di DEGW arriverà a breve un film, realizzato dalla produzione White Box Studio e destinato prima ai festival, poi magari al cinema.

Lo sta girando il regista Gianluca Vassallo. Milano è la terza tappa del set, dopo Londra (dove è stato intervistato anche uno dei fondatori dell’azienda, John Worthington) e la Sardegna.

A Milano le riprese si svolgono direttamente all’interno degli uffici di Lombardini22. E vi prendono parte come attori diversi dipendenti e manager della stessa DEGW. Fra questi – nella parte di se stessi –Alessandro Adamo, partner di Lombardini22 e direttore di DEGW; Michele Calzavara e Alessandra Di Pietro, entrambi architetti e consulenti di DEGW.

John Worthington

Fiction, non docu

‘Il posto’, questo il titolo provvisorio, non è però un documentario d’impresa, ma un lavoro di fiction, con una storia dentro la storia. C’è un regista (interpretato dall’attore Michele Sarti), che viene chiamato per fare un film sull’azienda e man mano che ne scopre la storia si accorge che questa è intrecciata alla vita dei suoi genitori.

Perché gli spazi che DEGW progetta con i suoi ingegneri e architetti, attraverso un preliminare scambio di informazioni con chi in quei luoghi lavora, sono in primo luogo spazi di vita. Tanto più adesso che le modalità sono state drasticamente cambiate dall’accelerazione inferta dal Covid.

Franco Guidi, Michele Galzavara, Alessandro Adamo, Giuseppe Pepe.

Dietro: Michele Sarti, Alessandra Di Pietro, Gianluca Vassallo

Lavorare nel benessere, con DEGW

La sede di Lombardini 22 in cui si sta girando è particolarmente attenta agli aspetti della sostenibilità ambientale e sociale.

Fra i suoi uffici, si apre una ‘Fabbrica dell’aria’ progettata da Stefano Mancuso, giardino interno pieno di piante che migliorano la qualità di ciò che si respira mentre si lavora. Poi si susseguono diversi spazi relax, dove le persone si possono incontrare e magari fare una partita a biliardino. C’è un running club, in uno spazio comune a gradoni si tengono incontri Academy su temi sensibili, negli angoli si ergono grandi installazioni fonoassorbenti di design, per evitare l’inquinamento acustico.

Mentre dal soffitto pendono sopra le scrivanie cartelli con scritte come “Il nostro ambiente protegge la nostra vulnerabilità” o “Quando perdiamo il diritto di essere diversi perdiamo il privilegio di essere unici”.

Le neuroscienze in ufficio

“Lo spazio non è un elemento neutro, influenza i comportamenti delle persone”, afferma Franco Guidi, ad di Lombardini22. E racconta come in questo periodo l’azienda stia investendo sullo studio delle neuroscienze.

“La monotonia che caratterizzava in passato gli uffici, tutti uguali con soffitti bassi e pareti monocolore a lungo andare fa perdere a chi ci lavora le capacità cognitive”, spiega l’ad, che è in contatto con l’Università di Parma e il professor Rizzolatti (quello dei neuroni a specchio).

La sfida del ‘Posto’

Così, come si vedrà anche nel film, se un tempo gli impiegati trascorrevano intere giornate in ambienti ‘deprimenti’ e senza scambi relazionali, non potendosi nemmeno guardare negli occhi, oggi gli architetti hanno davanti una entusiasmante sfida.

Il posto di lavoro è infatti sì diventato un luogo che si frequenta molto meno, dal momento che lo smartworking continua a essere perlopiù applicato, sia pure solo su parte della settimana. Ma proprio questa ridotta frequentazione (con le relative conseguenze pratiche, come la non assegnazione di postazioni fisse) fa sì che l’importanza dell’ufficio cresca da un altro punto di vista. “Il suo valore è diventata la socializzazione, far sentire chi ci lavora che fa parte di una squadra: l’ufficio è rimasto l’ultimo luogo collettivo”, dice Guidi.