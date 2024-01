Eliana Liotta alla direzione del mensile BenEssere (Gruppo Editoriale San Paolo)

Alla direzione di BenEssere, il mensile del Gruppo Editoriale San Paolo dedicato alla salute, arriva Eliana Liotta, giornalista professionista, divulgatrice scientifica e saggista di grande esperienza. Firmerà il numero di marzo, in edicola dal prossimo 22 febbraio che, per l’occasione, sarà rinnovato nello stile e nei contenuti.

Eliana Liotta, in Rcs, è stata direttrice per sette anni del mensile OK Salute e vicedirettrice del settimanale Oggi. Tra i suoi best seller, La Dieta Smartfood, in collaborazione con lo Ieo-Istituto europeo di oncologia, tradotta in oltre 20 Paesi.

Docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha ideato e dirige la collana editoriale «Scienze per la vita» in Sonzogno e firma due rubriche settimanali sul Corriere della Sera e su Io Donna, per cui ha anche registrato due serie podcast «Il bene che mi voglio».

«Le competenze di Eliana Liotta sono importanti per consolidare la nostra presenza nel mondo editoriale, presidiando con professionalità i temi della salute, dove maggiormente si giocano oggi le sfide dell’etica e dell’attenzione all’uomo. Questa scelta di qualità fa parte di una strategia di gruppo che vede tutti i nostri asset, dai periodici all’editoria, impegnati a tradurre con modernità nel villaggio globale i valori del Vangelo», commenta Don Antonio Rizzolo, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo.