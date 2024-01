Cambio al vertice nel Gruppo SAE: ‘Il Tirreno’ a Marcacci, Tancredi direttore editoriale

Dal primo febbraio Luciano Tancredi, direttore del quotidiano toscano dal novembre 2021, lascia la direzione del Tirreno. Al suo posto Cristiano Marcacci (nella foto, a sinistra), uno dei giornalisti cresciuti al Tirreno e che lo scorso ottobre era già stato promosso vice direttore.

Valorizzare la cronaca locale

Nato a San Marcello Pistoiese, località montana della provincia di Pistoia, Marcacci, 53 anni, primo articolo

sul Tirreno il 17 aprile 1991, è cresciuto fra Pistoia, Pontedera e Pisa, è stato redattore, vice, caposervizio, caporedattore, vice direttore.

Fra gli obiettivi della nuova direzione la valorizzazione della cronaca locale, sia su carta che sul digitale.

“Gruppo SAE”, commenta l’editore, “augura buon lavoro al nuovo direttore e ringrazia il direttore uscente

Luciano Tancredi per il proficuo lavoro svolto in questi oltre due anni alla guida del Tirreno e per l’opera di sviluppo e trasformazione del quotidiano che ha avviato, pur nelle difficoltà conclamate del settore”.

Il nuovo ruolo di Tancredi

Tancredi non esce comunque dal gruppo, di cui assumerà la direzione editoriale, mentre è ancora da definire la posizione che assumerà di conseguenza Antonio Di Rosa, già direttore della Nuova Sardegna e direttore editoriale dal marzo 2023.

L’editore ha precisato che fra i nuovi compiti di Tancredi ci saranno “il coordinamento editoriale delle

testate del gruppo e lo sviluppo delle sinergie tra le varie attività di Sae, da quella editoriale a quella web, in particolare modo del progetto dedicato al mondo Erasmus, alla comunicazione integrata”.