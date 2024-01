‘Doc’ vince col botto, Terra Amara non trema. Lotta continua Rete4 vs La7

La fiction di Rai1 con Luca Argentero torna a superare quota 5 milioni in un giovedì sgombro di sport ed eventi speciali. Ma la soap di Canale5 convoca tutti i propri fedelissimi del day time e sfiora 3 milioni anche in prima serata. Nella sfida dei talk politici: su Rete4 nostalgie berlusconiane di Del Debbio e La Russa; Molinari, Padellaro e il caso Meloni vs. Repubblica da Formigli

Doc Argentero vince facile. E’ stato un giovedì sera senza calcio e – per gli sportivi – caratterizzato dall’attesa del match notturno degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic (vinto dal tennista italiano per tre a uno), quello del 25 gennaio. A competere sulle generaliste principali, come nelle settimane precedenti, c’erano la fiction top di Rai1 (‘Doc’), la efficacissima soap turca di Canale 5 (‘Terra Amara’), i due talk politici di Rete4 (‘Dritto e Rovescio’) e La7 (‘Piazzapulita’), e quindi su Rai3 Geppy Cucciari con ‘Splendida Cornice’ e, quindi, i film di Rai2 (‘Bad boys for life’ con Will Smith) e Italia 1 (‘Non Stop’ con Liam Neeson). Ma vediamo il bilancio delle opzioni principali del prime time.

In prima serata Luca Argentero supera 5 milioni, ma Terra Amara sfiora quota 3

La fiction Lux torna ad accelerare, ma la soap turca raduna tutti i propri fedeli. Ieri su Rai1 la terza puntata di ‘Doc – Nelle Tue Mani 3’, con Luca Argentero e Matilde Gioli tra i protagonisti, ha conquistato 5.177.000 spettatori con il 27,5% di share.

Hilal Altinbilek

Su Canale5 ‘Terra Amara’ con Hilal Altinbilek protagonista ha convocato 2.948.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Liam Neeson

Tra le pellicole ha vinto facilmente quella di Italia 1. ‘Non Stop’ con Liam Neeson e Julianne Moore, ha avuto 995.000 spettatori con uno share del 5%.

Bad boys for life

Su Rai2 ‘Bad Boys for Life’ è stata la scelta di 520.000 spettatori pari al 2,7%. Meglio ha fatto la terza rete: su Rai3 la seconda puntata di ‘Splendida Cornice’ ha conquistato 808.000 spettatori con il 4,5%.

Ma vediamo come è andata la sfida, anche politica, tra Paolo Del Debbio e Corrado Formigli.

Del Debbio dà mezzo punto di distacco a Formigli

Su Rete 4 tanti salamelecchi in avvio tra Ignazio La Russa e Paolo Del Debbio. Su La7 il centro destra è stato rappresentato dal povero governatore calabrese di Forza Italia, Roberto Occhiuto.

Su Rete4 – dopo l’apertura con il servizio sugli agricoltori che in vari paesi europei protestano contro la direttiva green dell’Unione – sono passati il presidente del Senato e poi, tra gli altri, Luca Sommi, Simona Malpezzi, Galeazzo Bignami, Giuseppe Cruciani, Maurizio Belpietro, Benedetta Scuderi, Matteo Ricci, Susanna Ceccardi, Marco Revelli, Daniele Capezzone, Claudia Fusani, Massimo Boldi, Paolo Cento, Klaus Davy, Pietro Senaldi, Gian Mario Anselmi, Francesca Carollo. Epopea berlusconiana, BabyGang, fleximan, ragazzi violenti, Milano insicura, autonomia differenziata, traffico a trenta all’ora, influencer tra gli argomenti di Del Debbio.

Su La7 – con in apertura con un servizio sulla Sardegna – Corrado Formigli ha schierato il direttore del quotidiano la Repubblica (attaccato da Giorgia Meloni) Maurizio Molinari e poi Carlo Calenda, Chiara Appendino, Roberto Occhiuto, Marianna Aprile, Fabio Dragoni, Tonia Mastrobuoni, Antonio Padellaro, Francesco Specchia. L’allergia alla stampa e ai giornalisti non allineati da parte di Giorgia Meloni e del suo entourage è stato l’argomento d’avvio del programma. Poi autonomia differenziata, traffico cittadino a 30 km orari, concessioni balneari, sanità in Calabria tra i temi affrontati. Il bilancio?

Stavolta Del Debbio ha vinto di misura. Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ ha totalizzato 938.000 spettatori ed il 6,3%. Su La7 ‘Piazzapulita’ ha risposto con 869.000 spettatori e il 5,8%. Poco cambia se si considera la sovrapposizione e anche sul target 15-64 (5,11% per Rete4 e 4,67% per La7).

In access Gruber doppia Bianchina

Non mutano troppo le cose, rispetto ai giorni precedenti, tra i programmi d’informazione dell’access prime time. Prevale nettamente Lilli Gruber, non risale la china Bianca Berlinguer, termina ultima Manuela Moreno. Ma vediamo come si sono presentate on air le varie trasmissioni. Su La7 ‘Otto e mezzo’ ha schierato Dario Nardella, Paolo Mieli, Brunella Bolloli, Andrea Scanzi.

Su Rete4 a ‘Prima di domani’ Bianca Berlinguer ha schierato Mario Giordano, Gad Lerner, Hoara Borselli e Veronica Gentili. Su Rai2 a ‘Tg2 Post Manuela’ Moreno ha puntato su Riccardo Sessa, Annalisa Bruchi, Gregory Alegi. Ha vinto netto Lilly.

Su La7 ‘Otto e Mezzo’ ha avuto 1.649.000 spettatori ed il 7,6%. Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ è stato da 1.307.000 spettatori con il 6,2% (e poi ‘Un Posto al Sole’ ha avuto 1.795.000 spettatori e l’8,3%). Su Rete4 ‘Prima di Domani’ ha raccolto solo 664.000 spettatori con il 3,1%.

Su Rai2 ‘TG2 Post’ ha conseguito solo 543.000 spettatori con il 2,5%.