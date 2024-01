Calenda: domani Azione presenta pdl su conflitto interessi e regolamentazione lobby

“Conflitti d’interesse, trasparenza e garantismo. Oggi Repubblica ha due pagine sui conflitti di interesse dei parlamentari e dei membri di Governo. Domani presenteremo una proposta di legge per regolare i conflitti di interesse ispirata a quella della commissione europea (che applicai al Ministero) e del parlamento europeo e una norma per regolamentare le lobby. I conflitti di interesse uccidono la democrazia perché generano sfiducia tra i cittadini e falsano il processo democratico. Sempre domani faremo un punto sulle riforme della giustizia insieme a Enrico Costa Garantismo e etica pubblica sono elementi che devono stare insieme per avere una giustizia equa e una politica credibile.”

Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, sui social.