Ecco chi sono i maggiori fan di Sinner in tv: giovani, laureati e ricchi; boom di ascolti in Emilia e Sardegna

Sinner fenomeno in tv, anche qualitativamente. Ascolto ‘prezioso’ quello del tennis su Eurosport. Il match è andato ancora più forte tra i giovani, facendo il botto tra i laureati e nelle classi socio economiche alto spendenti. Preferenze regionali a sorpresa: Emilia Romagna, Sardegna ‘battono’ Trentino Alto Adige…

Sinner, Sinner, Sinner. Tutti a parlarne, giornali, siti, social e tv nella giornata storica di domenica 28 gennaio. Jannik Sinner, del resto, era già un consolidato fenomeno e non solo del nostro empireo mediatico. Ieri a Melbourne, con il mitico Rod Laver in tribuna, c’è stata la consacrazione definitiva dal punto di vista tennistico. E forse la definitiva svolta popolare della sua notorietà.

Su Eurosport, a pagamento, la finale degli Australian Open vinta dal campione altoatesino in cinque set contro Daniil Medvedev ha avuto ben 1,914 milioni di spettatori con il 17,6% di share. Un risultato eccezionale per il canale tematico sportivo di WBD. Al pomeriggio, inoltre, la sintesi delle 18.00 free sul Nove ha avuto 576mila spettatori con il 3,8% di share.

Picco sul match point

Jannik ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam battendo il numero tre del mondo. Il rosso della Val Pusteria rimane quarto nella classifica ATP, ma tutti scommettono che prima o poi conquisterà la vetta della graduatoria. Tra i vincitori italiani di titoli Slam, Sinner succede a Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959, 1960), Adriano Panatta (1976), Francesca Schiavone (Roland Garros 2010) e Flavia Pennetta (US Open 2015).

L’incontro è partito effettivamente intorno alle 09.47 ed è durato circa tre ore e 45 minuti, fino alle 13.35. Ed è stato durissimo. Jannik ha vinto soffrendo, con il punteggio di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3, rimontando quindi uno svantaggio di due set a zero. Ma vediamo qualche dettaglio in più sugli ascolti, con qualche approfondimento sulle dinamiche e il supporto dell’analisi dei target fornita da Studio Frasi. Il picco di ascolti di oltre 2,6 milioni di spettatori è coinciso con il match point delle 13.31. Nella fascia di messa in onda Eurosport è il 2° canale nazionale sul pubblico totale dopo Rai 1. Nelle 24 ore altro record per Eurosport che si posiziona 7° canale nazione con oltre il 4% share. In particolare, il quinto e decisivo set ha totalizzato 2.4 milioni di spettatori con oltre il 15% share. Fin dalle qualificazioni, Warner Bros. Discovery ha trasmesso sui canali Eurosport e in streaming integrale su Discovery+ oltre 250 ore di tennis in diretta schierando nel racconto campioni come John McEnroe, Mats Wilander, Boris Becker, Tim Henman, Alex Corretja, Justine Henin e la nostra Roberta Vinci. Quella appena conclusasi è stata un’edizione da record per il torneo australiano: un milione e cento mila spettatori hanno varcato i cancelli del Melbourne Park, oltre due miliardi di persone hanno visto le partite davanti alle tv in tutto il mondo.

Sinner (Foto LaPress)

Il pubblico del tennis su Eurosport by Studio Frasi. Tra i ragazzi tra i 15 ed i 24 anni superato il 30% di share

L’analisi dei target della partita offre ulteriori informazioni utili sulla composizione del pubblico del tennis trasmesso su Eurosport. Sinner ha fatto il 12,55% tra le donne ed il 23,57% tra gli uomini. Tra i ragazzi tra i 15 ed i 24 anni l’incontro ha sorpassato il 30% di share. Tra i laureati lo share sale al 41,1%, nella classe socioeconomica alta raggiunge il 36,5%. Interessante anche il dato regionale. Con una particolarità.

Preferenze regionali: Emilia Romagna, Sardegna meglio del Trentino Alto Adige. Male Umbria e Sicilia

Le preferenze regionali danno bene il senso di quanto sia forte l’indice di coesione su campioni di un certo tipo. Va considerato così come un aspetto positivo il fatto che lo share dell’Emilia Romagna e della Sardegna risultino migliori di quello, comunque alto più della media, del Trentino Alto Adige.

Sorprendono un poco, considerato il grado di tensione sulla partita della Sardegna, i dati – molto sotto la media di Umbria e Sicilia. Sinner aveva già fatto sfracelli in tv. Non confrontabile come risultato, ma esemplare nel raccontarne la popolarità, la finale persa dall’azzurro contro Djokovic alle Nitto Finals di Torino è stata la partita di tennis più vista in assoluto: 7 milioni di telespettatori tra free e pay, 37,4% di share, tra Rai1 e Sky. Pochi giorni fa aveva fatto 290.614 spettatori – con uno share del 10,42% – la sfida di semifinale con Djokovic iniziata alle 4,30 del mattino italiano con gli ultimi 5′ dell’incontro (all’ora di colazione) con una punta di 572.461 spettatori.