Valérie Gillot, direttrice comunicazione esterna gruppo e business di Renault

Dal 29 gennaio 2024, Valérie Gillot ricopre la carica di direttrice comunicazione esterna gruppo e business nel Gruppo Renault.

Nel ruolo, riportando direttamente a Stéphanie Cau, direttrice della Comunicazione del gruppo, la manager ha la responsabilità della direzione relazioni stampa corporate per la casa automobilistica, nonché della direzione comunicazione industriale, ingegneria, design, ESG, partnership ed eventi.

Con oltre 20 anni di esperienza, Gillot è esperta di comunicazione prodotto e corporate, soprattutto a livello di relazioni con i media e comunicazione di crisi.

Dopo aver conseguito un master in fisica fondamentale e un diploma post-laurea (DESS) in comunicazione scientifica nel 2001, ha cominciato la sua carriera nel Gruppo PSA, ricoprendo per 8 anni varie posizioni, dalla comunicazione interna alla comunicazione corporate.

Nel 2008, l’ingresso in Citroën, dove dal 2010 ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione corporate della marca, per poi contribuire al lancio della marca DS Automobiles nel 2014, come responsabile della comunicazione prodotto.

Dopo oltre un decennio trascorso nella comunicazione delle marche Citroën e DS Automobiles, dal 2021 si è occupata delle relazioni con i media a livello mondiale per Stellantis, diventando direttrice della Comunicazione di Stellantis Francia nel 2023.