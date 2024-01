Il Duce di Barbareschi non sfonda, il GF resiste. Porro, Giacobbo, Augias allo sprint

Vince la fiction ‘La Lunga Notte – La Caduta del Duce’, sfiorando il 20%. Si difende il reality di Canale5 e sul podio salgono Gigi e Ross con ‘Mad in Italy’, ma senza raggiungere quota un milione. Nella sfida dell’approfondimento Porro (con intervista a Crosetto in apertura), precede di fatto Augias (Canfora e Cartabia sulla Costituzione), Giacobbo e Sottile

Ancora il Duce in tv. Sarà il momento politico, sarà che tra nemici e avversari storici del fascismo e nostalgici il tema richiama sempre un folto pubblico potenziale, in tv non mancano mai le proposte sull’argomento. Che ci sia un grande interesse per il Ventennio in tv lo dicono i bilanci in termini di ascolti, ottimi, di tante ricostruzioni e docufilm. Recente, ad esempio, è stato il risultato sopra le attese di una puntata di ‘Una giornata particolare’ dedicata alla fine di Benito Mussolini che, in replica su La7 by Aldo Cazzullo, ha ancora superato un milione di spettatori. Così ieri, c’erano tutte le premesse, per un buon esito di un prodotto all’esordio, lunedì 29 gennaio sull’ammiraglia pubblica.

Il contesto ‘serio’ del lunedì

Su Rai1 c’era la fiction di Luca Barbareschi che racconta la disfatta di Benito Mussolini e del regime fascista. ‘La Lunga Notte – La Caduta del Duce’ è stata suddivisa in sei episodi, trasmessi in tre prime serate. Ieri è partita la prima razione, raccontando del bombardamento angloamericano a Gela e dell’invasione in Sicilia, all’inizio del luglio del 1943 contestuale o quasi alle operazioni più o meno sotterranee di Dino Grandi (Alessio Boni) che avrebbero, alla fine dello stesse mese, portato alla riunione del Gran Consiglio del fascismo che avrebbe di fatto esautorato il duce (Duccio Camerini).

Su Canale 5 il ‘Grande Fratello’ e Alfonso Signorini hanno risposto con la sfida tra Perla e Beatrice e l’eliminazione di Monia. Mentre su Rai2 Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci hanno cercato di riesumare lo show comico ‘Made in Sud’ proponendo la versione ‘Mad in Italy’ (con una tremenda e raggelante imitazione di Sigfrido Ranucci). Le altre proposte, come nelle settimane precedenti, erano tutte di approfondimento. Su Rai3 il ‘FarWest’ di Salvo Sottile, su Rete 4 la ‘Quarta Repubblica’ di Nicola Porro (Guido Crosetto nel giorno del Piano Mattei), su Italia 1 Roberto Giacobbo con ‘Voyager’ (il Duomo di Milano, l’Asinara, Lisbona e il Pantheon a Roma) e su La7 Corrado Augias con ‘La Torre di Babele’ (la Costituzione il tema, Luciano Canfora e Marta Cartabia a parlarne). Ma vediamo come Auditel ha messo in fila le varie proposte.

Vince ‘La caduta del Duce’, resiste Signorini, Gigi e Ross non brillano. In un fazzoletto tutti gli approfondimenti

Ha vinto la fiction di Rai1. la prima puntata de ‘La Lunga Notte – La Caduta del Duce’ ha conseguito 3.560.000 spettatori ed il 19,8%, in linea con i risultati di molte altre produzioni Rai in questa stagione, spesso sotto quota 4 milioni ed il 20% di share.

Monia eliminata al Gf

Su Canale5 ‘Grande Fratello’ ha mantenuto davanti al video 2.611.000 spettatori fedeli, con uno share del 20,5% (su una durata molto più estesa).

Elisabetta Gregoraci tra Gigi e Ross

Su Rai2 andando in onda tra le 21.33 e le 23.50 circa la prima puntata di ‘Mad in Italy’ è stata la scelta di 980.000 spettatori con il 5,7%, ottenendo cioè un risultato distante da quello delle migliori edizioni di ‘Made in Sud’ ma in linea con gli ultimi tentativi di proporre il titolo comico.

Nicola Porro e Guido Crosetto

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ ha totalizzato 828.000 spettatori con il 5,6%, battendo nel periodo in sovrapposizione le altre trasmissioni di approfondimento.

Su Italia1 ‘Freedom – Oltre il Confine’ è stato visto da 837.000 spettatori con il 5.2% (dopo la presentazione a 875.000 e il 4%).

Luciano Canfora e Corrado Augias

Su La7 ‘La Torre di Babele’ ha conseguito raggiunge 832.000 spettatori e il 4,1%. Su Rai3 – rispetto alle settimane precedenti – ha rimontato Salvo Sottile: dopo una presentazione a 765.000 e 3.6%, ‘FarWest’ ha avuto 757.000 spettatori ed il 4,6%.