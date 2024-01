Inter e Juve in gara per gli ascolti su Dazn. In attesa di domenica

La partita più vista della ventiduesima giornata di Serie A è stata Fiorentina-Inter, capace di raggiungere quota 1,4 milioni. Superano il milione anche i match di Juve (con l’Empoli) e Napoli (lo zero a zero con la Lazio). Tutto il turno supera quota 6,2 milioni. È Juventus-Inter, finora, la partita di campionato più vista su Dazn con una media di 2.121.865 spettatori. Vedremo se la partita di ritorno farà di più.

Inter e Juve in sfida anche sugli ascolti, ad una settimana dalla partita di domenica prossima, molto probabilmente decisiva in chiave scudetto. O quasi. E candidata a fare un grande risultato di audience.

Il gol di Lautaro Martinez

Intanto, il riepilogo della ventiduesima giornata dice che il pubblico complessivo ha sfiorato i 6,2 milioni di audience, riprova di una fase calda e combattuta del torneo, anche se tutte le notizie che arrivano da un calciomercato moscio, non esaltano gli appassionati.

Ma andiamo per ordine, seguendo le gerarchie Auditel. Tre sono stati i match che hanno superato il milione di ascolto: Fiorentina-Inter domenica sera alle 20.45 con più di 1,4 milioni di ascoltatori, Juventus-Empoli sabato alle 18.00 e Lazio-Napoli domenica alle 18.00 che superano il milione di alcune decine di migliaia.

Il rigore sbagliato dalla Fiorentina

Record da battere

È Juventus-Inter, la partita di campionato più vista su Dazn fino a oggi con una media di 2.121.865 spettatori registrata lo scorso 26 novembre dalle ore 20.47 alle 22.39.

Vedremo se la partita di ritorno farà di più. Il prossimo turno ha in agenda nella giornata di domenica 4 febbraio il big match più atteso per le sorti del campionato allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, ma anche qualche altro match ‘caldo’. Altra sfida interessante per un piazzamento Champions sarà infatti Atalanta-Lazio domenica alle 18.00, mentre sabato allo stesso orario il Frosinone ospiterà il Milan.