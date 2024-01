Floridia: da Ebu monito su governance Rai; riforma legge Renzi non procrastinabile

“Stamattina il direttore generale dell’European broadcasting union (Ebu), Noel Curran, ha espresso un monito che la politica italiana non può permettersi di ignorare. Ha detto espressamente che la legge italiana sulla governance della Rai ‘non è in linea con i principi del Media Freedom Act europeo’, aggiungendo che “È una questione che l’Italia deve affrontare'”. Così ad Adnkronos la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, secondo cui “stiamo entrando in una fase decisiva. La riforma della legge Renzi non è più procrastinabile perché emerge un contrasto con la legislazione europea”.

Anche per questo, aggiunge Floridia, “la commissione sta promuovendo un percorso istruttorio sui temi prioritari da affrontare per le Istituzioni e la politica, come la necessità di governance indipendenti e dotate di risorse stabili, le strategie per adeguarsi alla sfida dell’Ia e gli strumenti da utilizzare per competere con le piattaforme e i social per raggiungere il pubblico più giovane. Sono contenta che la Commissione abbia intrapreso in maniera lungimirante la strada per affrontare questi temi, adesso dobbiamo accelerare”.