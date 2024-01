Sinner a tutto campo. Sanremo? Tifo da casa. I social? Non sono la verità…

Cardigan beige, maglietta bianca e con una coppa del Grande Slam al seguito. Jannik Sinner è arrivato con qualche minuto di anticipo all’appuntamento con i media sulla terrazza della nuova sede della Federazione Tennis e Padel in via della Camilluccia, a Roma. Se a Melbourne l’azzurro ha giocato praticamente senza stampa al seguito, questa volta i giornalisti hanno aderito in massa. E Sinner ha risposto a un fuoco di fila di domande per circa un’ora, prima di recarsi a fare uno shooting fotografico al Colosseo. Risposte e traduzione istantanee dal tedesco all’italiano e viceversa. Alla prima domanda in inglese ha chiesto anche alla platea se avesse bisogno di una nuova traduzione, con le risate generali.

Binaghi e Sinner (foto LaPresse)

Schietto, diretto, senza filtri. Sinner, fresco ambasciatore dello sport italiano nel mondo, nomina appena ricevuta dal Ministro Tajani, ha non ha avuto dubbi sulla risposta da dare ad Amadeus. “Sanremo? Farò il tifo da casa. Quando comincerà il festival io sarò già tornato al lavoro”.

Intelligenza ed etica del lavoro, questi sono i due aspetti emersi dalle risposte dell’azzurro che, a 22 anni, cerca di proteggere il suo team da tutto il clamore che li sta circondando. “Sto prendendo tutto con grande tranquillità, sono contento di condividere tante emozioni con tutti voi però non c’è un solo torneo, ne abbiamo ancora tanti durante l’anno, avremo altre opportunità di fare bene ma anche male. Io? Sono lo stesso ragazzo di due settimane fa”. Sinner conferma anche i buoni risultati ottenuti grazie alla scelta fatta lo scorso anno. “La programmazione della scorsa stagione è stata quella giusta e continueremo così. Ci saranno momenti in cui non toccherò racchetta e lavorerò solo in palestra perché so che devo migliorare sia la forza che la resistenza”. Appena fatto rientro in Italia, Il 22enne ha mandato un messaggio al suo team: “ragazzi dobbiamo lavorare”. E infatti prima della conferenza stampa si è allenato. “Posso fare tante cose meglio a cominciare dal servizio ma lo step importante sarà dal punto di vista mentale. Abbiamo molto lavoro da fare”. La Sinnermania sa che fa parte del gioco ma senza farsi scalfire. “Sono come tutti i ragazzi della mia età, mi piace giocare alla playstation e a volte anche cenare in camera da solo. I social? Non mi piacciono, non sono la verità. Ai giovani dico state attenti. Io finora ho vissuto senza e sono felice anche così, anche se ogni tanto devo controllare qualcosa personalmente”. Un giovane uomo che sceglie il suo team da sé. “La vita che sto vivendo è fatta di situazioni. Alcune stavano andando bene, altre meno. Nella mia testa avevo sempre un però. Ho fatto una scelta, quella di lasciare Riccardo Piatti, che all’inizia sembrava folle ma io mi sono detto: mi getto nel fuoco, voglio conoscere un altro metodo di lavoro. Se rimanevo lì potevo essere più forte non si sa. Quello che ho capito è che il mio team non deve essere il migliore, ma loro devono comprendere me ed essere rispettosi ognuno del ruolo dell’altro. Il segreto? Non c’è. Forse lavorare più degli altri ed essere professionale. Quando mi sveglio la prima cosa che faccio è pensare che mide vo allenare”.

Sinner (foto LaPresse)

L’obiettivo di quest’anno? Giocare meglio i tornei dello Slam. Meglio di una vittoria? Ebbene sì. “ce ne sono altri tre, la stagione è appena iniziata. Ogni torneo è come andare a caccia, poi si vede quello che si riesce a prendere. Certo, la fiducia accumulata tra la fine dell’anno scorso e l’inizia di questo è tanta”. Nessun dubbio nemmeno sulla scelta della residenza monegasca, come d’altronde hanno fatto la maggior parte dei tennisti del circuito. “A 18 anni ho iniziato ad allenarmi a Bordighera, con Riccardo Piatti che aveva la residenza a Monaco. Lì ci sono tanti giocatori di tennis con cui ci si può allenare e strutture ottime. Li mi sento a casa, ho una vita normale, posso andare al supermercato senza problemi”. La pressione? E’ un privilegio averla, quando le cose vanno bene ne vuoi sempre di più. Il sogno era vincere uno Slam? Adesso so cosa si prova e dobbiamo lavorare per tornare ad avere quelle stesse sensazioni”. Niente festeggiamenti a San Candido. “Il mio primo pensiero è stato di tornare a casa. Però c’è stato un brutto incidente, una famiglia distrutta. È un momento difficile, non è il momento di fare una festa”. Sinner portabandiera a Parigi 2024? “Non lo so. Sarà sicuramente entusiasmante partecipare ai Giochi, sarà la mia prima volta. Non vedo l’ora di conoscere tanti altri campioni e magari carpire qualche loro segreto e vincere tante medaglie per l’Italia”.

Il messaggio per i genitori? “Adesso ci sono un sacco di giornalisti davanti casa dei miei. Ci sono genitori che mettono un po’ di pressione ai ragazzi, a volte funziona, altre no”. Infine un messaggio a Tomba. “Sarebbe fantastico sciare con te”. Dopo gli allenamenti, però.