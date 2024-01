MFE lancia il Digital Media HUB. Piersilvio Berlusconi: competere con OTT

Il ceo di MFE Pier Silvio Berlusconi, annuncia la chiusura del 2023 a +1,8% in termini di ricavi pubblicitari, con gli utili confermati sopra quota 200 milioni. Innovazione ancora più spinta dell’offerta digitale nella pubblicità, con la nascita di una piattaforma internazionale by Publitalia, una risposta concorrenziale sempre più tesa a controbattere i player dello streaming e gli over the top

A tutto Piersilvio Berlusconi. Tanti gli argomenti toccati nel primo incontro del 2024 con la stampa a Cologno. L’innovazione tech in MFE, ma anche la concorrenza con le piattaforme digitali e quelle di streaming. E quindi l’eterna partita con la Rai, Sanremo e Fiorello, le torri di RaiWay, Jannik Sinner ed il tennis in chiaro, il destino dell‘’Isola dei famosi’ e quello di Ilary Blasi, le novità su Prosieben e non solo. E poi l’alternanza tra Bianca Berlinguer e Nicola Porro in access prime time, l’operato del governo e la teorica o possibile discesa in campo dello stesso Piersilvio.

Ad aprire l’evento, in realtà, è stato l’intervento di Federico Di Chio. Il direttore del marketing strategico ha fatto il punto sul grado di competitività del sistema Mediaset, stavolta potendo fare un bilancio su tutto il 2023.

Mediaset cresce con la total audience

La crisi del mezzo generalista? Di Chio ha sottolineato come, tra le tv del nostro Paese nelle 24 ore la flessione delle audience si attesti all’8,3%, che è già un dato molto migliore di quello degli altri Paesi occidentali che contano. Ma è ancora più corroborante e indicativo, per il manager di Cologno, costatare che – scorporando il dato – le emittenti Mediaset risultano in calo dell’1,5% e tutti gli altri operatori assieme, invece, del 17,9%.

Ancora più dirimente, però è il dato che dà conto dell’andamento considerando la total audience, aggiungendo cioè al computo anche gli spettatori recuperati dai broadcasters con le estensioni digitali. Ebbene, tutti gli altri operatori del mercato italiano messi assieme, su questo parametro, portano a casa un dato comunque ‘pesante’ di flessione, del 15,2%; mentre quello di Mediaset – assicura Di Chio – risulta in aumento dell’1,4%.

Il manager del marketing strategico ha segnalato come a rientrare nel bacino potenziale di Publitalia, passando per la porta del digitale, ci siano molti light viewers della tv, con prestazioni eccellenti, in particolare, conseguite da brand come ‘Terra Amara‘, ‘Uomini e donne’, Amici’, ‘Temptations Island’, ‘Viola come il mare’.

Federico di Chio, Paola Colombo, Pierpaolo Cervi

Auditel e Audiradio verso la svolta

Di Chio ha annunciato due evoluzioni importanti nei sistemi di rilevazione degli ascolti. Già tra febbraio e aprile Auditel consegnerà al mercato in maniera molto dettagliata e formattizzata un upgrade importante della total audience. Mentre per il prossimo autunno dovrebbe essere disponibile anche il dato ‘total campaign’ in versione tv.

Per disporre dell’audience crossmediale della campagne, invece – a cui a Publitalia tengono molto, considerata la conformazione integrata della propria offerta di spazi – sarà necessario che anche Audicom e Audiradio siano in pista. Magari scambiando informazioni con Auditel e condividendo definizioni e parametri in grado di rendere possibile una lettura trasversale dei risultati delle campagne pubblicitarie.

Ebbene, su questo punto Di Chio ha sottolineato come – primo passaggio evolutivo – molto presto anche la Rai dovrebbe tornare a far parte di TER. Secondo step, l’aggregazione degli editori a quel punto definirà con Upa, Una e gli altri player del mercato il lancio della nuova Audiradio. Il nuovo Jic del mezzo, se tutto andrà bene, potrebbe divenire realtà all’inizio del 2024.

DIGITAL Media HUB: 130 persone nella nuova struttura di Publitalia

Pier Paolo Cervi (Direttore Business Digital del Gruppo Mediaset) e Paola Colombo (General Manager, Adtech & Business Development Publitalia) hanno invece proposto i dati che raccontano del vantaggio ampio (in termini di performance del sistema digitale) di Mediaset su tutti gli altri competitor ‘editoriali’, sia in termini di video visti che di tempo speso.

Infinity, la piattaforma digitale ibrida (pay e free) del gruppo, può già contare su 19,6 milioni di utenti registrati (dati di prima parte decisivi nell’era cookieless), 1,1 milioni di abbonati, circa 2,5 milioni di individui raggiunti.

Colombo, più in particolare, ha parlato del nuovo Digital Media Hub di Publitalia, forte di 130 professionisti, che tra Italia, Uk e Spagna lavorano alla quota di offerta ‘one to few’ di una media company che si presenta con caratteristiche uniche nell’intero panorama europeo.

Colombo ha sottolineato come, oltre a battere sul digitale gli altri editori televisivi, Mediaset superi ampiamente sul dato di copertura settimanale anche le prestazioni di Google e Meta.

L’Hub di Publitalia utilizza già sofisticati sistemi di profilazione del pubblico. L’intelligenza artificiale fa già parte da tempo delle risorse tecnologiche adottate per rendere ancora più performanti i propri servizi, mentre Publitalia – ha annunciato – sta per chiudere alcuni importanti accordi che riposizioneranno la concessionaria anche sul terreno sempre più strategico del retail media.

Giorgio Restelli e Mauro Crippa

Piersilvio dixit

Chiamato al botta e risposta con i giornalisti dopo le presentazioni dei suoi manager, Piersilvio Berlusconi ha ammesso che non sarà facile ripetere i risultati del 2023. Su Infinity, visto che l’anno prossimo la piattaforma di streaming del mondo Mediaset non disporrà più delle partite di Champions League. Ma anche sul terreno degli ascolti televisivi, in un’annata ‘pari’, con gli Europei di calcio e le Olimpiadi sulla concorrenza.

Mediaset aspira ad articolare in senso multimediale anche la propria offerta di media esteri; ma l’ipotesi più percorribile, al momento, è quella di approdare sul mercato della Radio in Spagna. La Germania? A Mediaset aspettano allla resa dei conti dei numeri l’attuale management, con cui pure è se non altro iniziato un dialogo. “Siamo preoccupati, l’economia tedesca è in crisi, la pubblicità in flessione, più che mai la raccolta di Prosieben” ha osservato Piersilvio. “Bisogna muoversi, ci vogliono scelte concrete e nette. A cominciare da quelle sulle attività non ‘core’ nell’e-commerce e nel dating” ha precisato Berlusconi, auspicando la vendita di questi asset.

I numeri del 2023

La cessione di pezzi di RaiWay da parte della Rai? “Il bene per il sistema e sono sulla stessa linea i fondi – lo si fa creando un campione nazionale delle torri, un progetto su cui ci eravammo già impegnati alcuni anni fa prima di essere bloccati da un apposito dpcm atto a fermarci”. Il tetto dell’uno per cento in più per la Rai che non convince nemmeno i vertici di Viale Mazzini? “Sono contento che lo pensino. Se l’idea passasse – ha continuato Piersilvio – Saremmo costretti a difenderci sul mercato e tutti sanno che siamo una bella bestia, l’esito potrebbe essere devastante per tutto il sistema”. Secondo Berlusconi per migliorare i conti la Rai dovrebbe operare sui costi e concentrarsi sulle vere attività di servizio pubblico. Piersilvio non si è sottratto alla richiesta di esprimere un parere sul governo. “Il mio giudizio è positivo – ha detto – basta guardare gli indicatori macro economici, dall’andamento del Pil ai consumi passando per l’occupazione, per spingerci ad essere moderatamente ottimisti sull’andamento dell’anno in corso”. Il gruppo ha chiuso il 2023 con una crescita dei ricavi pubblicitari del 2,1%, con gli utili confermati sopra la soglia dei 200 milioni.

Manager in platea

Dai numeri alle star della tv, Piersilvio ha annunciato che sarà Vladimir Luxuria il prossimo conduttore de l’’Isola dei Famosi’, con Ilary Blasi candidata alla conduzione di ‘Battiti Live’ nella prossima estate di Canale5. Berlusconi si è dichiarato soddisfatto dell’andamento di Bianca Berlinguer in prime time, confermando che nel access prime time dei Rete 4 continuerà la politica dell’alternanza dei conduttori. Dovrebbe tornare on air ‘Io Canto’, stavolta in versione Generation, e con alla conduzione (molto probabilmente) Michelle Hunziker. Il tributo a Maurizio Costanzo, con Fabio Fazio che affiancherà Maria De Filippi alla conduzione, sarà uno degli eventi chiave in calendario.