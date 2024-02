Per Fabi la comunicazione conta. Eccome!

Dati alla mano la Federazione Autonoma Bancari Italiani dimostra i risultati della sua grande attività comunicativa del 2023

Incrementi a doppia o tripla cifra per le presenze su media e sul web della Fabi. Basta aprire il sito Fabi.it per rendersi conto della meticolosità strategica che Federazione Autonoma Bancari Italiani mette nel comunicare, con la pagina di apertura che pubblica il carosello delle principali notizie ( tra cui un lancio Reuters che indica Fabi come “il principale sindacato bancario europeo”) e i riferimenti alle presenze del segretario Lando Maria Sileoni in vari contesti mediatici, e poi all’interno tutte le notizie fondamentali del settore ma anche di politica ed economia.

Francesco De Dominicis (foto Giulia Mobili)

Un approccio all ‘informazione che si evidenzia dal lavoro di rendicontazione diffuso in questi giorni dal Dipartimento Comunicazione & Immagine di cui è responsabile Francesco De Dominicis, da cui risulta che gli articoli sui quotidiani nazionali e locali sono stati 1.615, in aumento del 54% rispetto al 2022, le uscite in radio 132 (+132%), mentre quelle in tv – tra servizi sulla Fabi, sommate alle interviste o partecipazioni a trasmissioni del vertice dell’organizzazione – sono state 436 (+72%). Inoltre le agenzie di stampa hanno consentito, con 4.671 “lanci” (+23%), di diffondere tempestivamente notizie e messaggi di vario tipo, dal versante sindacale alle iniziative sociali, dall’attività di analisi e ricerca (che alimenta sempre di più il dibattito pubblico) alle novità sui territori.

Interessante la crescita di tutto l’universo dei social network e internet: il sito www.fabi.it ha chiuso il 2023 con 1.875.822 visualizzazioni (+152%), un exploit favorito soprattutto dalla quantità di notizie pubblicate (4.059, in crescita del 67%) che consentono quotidianamente di informare in tempo reale le lavoratrici e i lavoratori bancari (iscritti e non iscritti alla Fabi), dirigenti sindacali, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e, in generale, tutti i cittadini interessati al mondo bancario, al risparmio, agli investimenti, al credito.

Ogni social network punta a target mirati: Linkedin si è affermato come il primo canale di comunicazione diretto con chi lavora in banca con 15.915 follower (+151%), mentre Facebook con una crescita del 44% delle visualizzazioni dei post, arrivate a quota 823.443, va ad un pubblico allargato formato da cittadini, bancari, politici, economisti.

“Sempre più importanti per spiegare, informare e veicolare notizie, i video della FabiTv”, dice De Dominicis, “che sono stati 363 (+12%), mentre sul canale YouTube della Fabi ne sono stati pubblicati 843, quasi il doppio (+93%) rispetto al 2022”.

Presente su X (ex Twitter), Instagram e TikTok, Fabi non poteva trascurare il nuovo social Threads e di creare il canale WhatsApp dove ha debuttato nel 2023.

Il 2023 e’ stato un anno importantissimo per la comunicazione della Fabi in campo nella vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che ha mobilitato l ‘attenzione dei media. Il negoziato è stato al centro di una comunicazione dettagliata con notizie e informazioni in tempo reale veicolate direttamente dal tavolo sindacale, all’insegna della massima trasparenza, per permettere a tutti di vedere e capire quello che succedeva nelle trattative. Il contratto firmato in Abi il 23 novembre, ha portato un aumento medio mensile delle retribuzioni dei bancari pari a 435 euro. Inoltre c’è stata da risolvere la questione dei mutui “fringe benefit”, azzerando, grazie a una norma approvata dal Parlamento a dicembre, le penalizzazioni fiscali che interessavano decine di migliaia di dipendenti delle banche.

“I media, inoltre, si sono rivelati fondamentali per tutta la stagione congressuale dell’organizzazione, da gennaio a giugno”, rivela De Dominicis, “permettendo agli iscritti, dirigenti sindacali e operatori delle banche ad essere informati passo-passo su tutte le novità discusse e votate sia a livello nazionale sia a livello territoriale”.

Lo scorso anno sono proseguite le iniziative con Class Cnbc, con le due rubriche di servizio (in onda sul canale 507 della piattaforma Sky in streaming su milanofinanza.it e sull’app ‘Le Tv di Class Editori’), il mercoledì (Fabi Risponde) e il sabato (BANCHE e territori).

Nel corso del 2023, inoltre, la Fabi ha continuato il suo impegno per l’educazione finanziaria e in occasione della campagna del ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata lanciata una serie di Podcast dedicati agli studenti. Una esperienza positiva che ha portato, subito dopo, alla nascita di RadioFabi.