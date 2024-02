Concita De Gregorio lascia la direzione di The Hollywood Reporter. E si dedica al teatro

“Cari lettori, un anno di lavoro è trascorso da quando abbiamo varato questo progetto editoriale. Qualcosa di più, diciotto mesi, da quando l’editore mi ha chiamata a scriverlo e realizzarlo, a comporre una redazione e avviare una piattaforma web e un giornale di carta in sintonia con l’editore e la storica testata americana, ma in totale libertà e autonomia. In questo anno, come avevo promesso, ho messo a disposizione del gruppo le mie competenze editoriali e il mio entusiasmo”. Comincia così il saluto di Concita De Gregorio alla direzione di The Hollywood Reporter Roma, testata che ha due vice direttori, Pino Gagliardi e Boris Sollazzo.

“Abbiamo formato una redazione di giovani e giovanissimi, ragazzi formidabili, abbiamo chiamato a collaborare le migliori firme e i più promettenti talenti che ringrazio per la fiducia che ci hanno accordato. Abbiamo seguito sovente come media partner i maggiori festival – Cannes, Venezia, Roma, ci accingiamo a farlo con Berlino con un numero cartaceo, il terzo Speciale, intitolato “Corpo libero” (già chiuso e spero presto in edicola) al quale hanno lavorato insieme alla redazione nomi come Paul B. Preciado, Pier Paolo Piccioli, Vittorio Lingiardi, Andrea Batilla, Silvia Calderoni, Fumettibrutti, Mp5, Antonio Monda, Alberto Crespi, Emiliano Morreale e Fabio Ferzetti, Daniela Amenta, fotografi di grande fama e artisti a cui va la nostra gratitudine. Considero il mio lavoro di avviamento terminato. La nave non solo è varata, ma ha preso il largo. Sono certa della solidità e della forza di questa redazione, di cui Roberto Brunelli è motore. Ho creduto e credo che il cinema, le serie tv, la musica e la moda siano i linguaggi attraverso i quali si formano oggi il sentimento di realtà, la cittadinanza, i desideri e le consapevolezze”.

“Tutto è politica, fare al meglio il proprio lavoro senz’altro lo è”, conclude De Gregorio. “Torno dunque ai miei antichi compiti di scrittura e, prossimamente, sempre più al teatro: che non ho mai abbandonato e che considero oggi più di sempre luogo sacro di democrazia e di bellezza. Auguro il meglio a tutti voi. Che la lealtà e la libertà (di dissenso, in specie) siano sempre la vostra, la nostra guida”.

Concita De Gregorio e Gian Marco Sandri



Il nuovo direttore di THR Roma? L’editore: “Ora si apre un altro capitolo, in continuità con il precedente”

“Ringrazio con stima e affetto Concita De Gregorio per il lavoro fatto e per aver fatto nascere e crescere con noi questa realtà che già nel suo primo anno di vita ha saputo occupare uno spazio importante nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento. Ora si apre un altro capitolo, in continuità con il precedente: le auguriamo ogni bene e successo per le sue numerose imprese nel mondo del giornalismo e della cultura”, il saluto dell’editore Gian Marco Sandri