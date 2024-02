Via libera dai Paesi Ue alle nuove regole sull’AI

La riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper I) ha dato il libera all’AI Act, il nuovo sistema di regole dell’Ue sull’Intelligenza artificiale.

L’approvazione è arrivata dopo l’accordo politico raggiunto a dicembre

Cipolletta (Aie): Europa all’avanguardia

Plauso per il via libera è arrivato da Innocenzo Cipolletta, presidente Aie. “Con l’approvazione da parte del Coreper del testo dell’AI Act, si fa sempre più concreta la possibilità che l’Unione Europea si doti presto di una legislazione quadro sull’Intelligenza Artificiale rispettosa dei diritti dei cittadini e del diritto d’autore e che si pone all’avanguardia nel mondo”, ha detto.

Innocenzo Cipolletta (Foto LaPresse)



“In questa occasione vogliamo ringraziare il governo italiano per aver sostenuto la richiesta degli autori e delle industrie culturali e creative perché fossero stabilite regole chiare sulla trasparenza delle fonti utilizzate dall’Intelligenza Artificiale per addestrare gli algoritmi.

La trasparenza, ha ribadito, è alla base della possibilità di analizzare criticamente gli output dell’Intelligenza Artificiale e, per chi detiene i diritti, di sapere quali opere sono utilizzate nello sviluppo di questi strumenti e scegliere così se autorizzarne o meno l’uso. Siamo ora fiduciosi per una rapida approvazione definitiva dell’AI Act”.